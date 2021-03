Har vi en dansker i Formel 1 allerede i 2022? B.T.s Formel 1-korrespondent og udenlandske eksperter vurderer Christian Lundgaard og Frederik Vesti

Christian Lundgaard er tættere på Formel 1 end Frederik Vesti. 19-årige Lundgaard har allerede flere gange kørt Alpines Formel 1-biler ved private test, senest i forrige weekend på Paul Ricard-banen i Sydfrankrig. Han kører i år sin anden sæson i Formel 2 og har 39 af de superlicenspoint, der kræves for at få 'kørekortet' til Formel 1-løb.

Lundgaard har siden 2017 været med i Renault Sport Academy, der nu har skiftet navn til Alpine Academy. De har effektivt hjulpet ham gennem juniorklasserne, men det prestigefyldte akademi er ved at få et flaskehalsproblem, der kan koste danskeren den forventede plads i Formel 1-feltet 2022.

21-årige Guanyu Zhou kører ligesom Lundgaard Formel 2 i 2021. Det er hans tredje sæson i klassen, og han sluttede forrige år lige foran danskeren i den samlede stilling. Han er også akademikører og har haft endnu flere private Formel 1-test end Lundgaard. Han mangler nu fra point fra 40 superlicenspoint, der i teorien udløser Formel 1-kørekortet.

Hvis Lundgaard skal sikre sig en plads i Alpine-teamet allerede i 2022 skal han skubbe Esteban Ocon (t.h.) ud. Foto: Grand Prix Photo

Han sikrede sig forrige weekend 18 point, da han vandt det asiatiske Formel 3-mesterskab. At Guanyu Zhou ved siden af en tredje Formel 2-sæson har råd også til at køre Formel 3, understreger, at hans økonomiske muskler er betydeligt større end Christian Lundgaards. Det kan blive afgørende, men omvendt er Alpine-Renault ikke økonomisk pressede som for eksempel Kevin Magnussens tidligere team Haas.

Både Christian Lundgaard og Guanyu Zhou bør uden problemer sikre sig de få superlicens-point, de mangler i 2021. Man hvad skal der så ske? De vil efter henholdsvis to og tre Formel 2-sæsoner begge være Formel 1-klar, men Alpine råder kun over de to pladser i deres eget team. Den ene er reserveret til Fernando Alonso, der nu starter sit Formel 1-comeback med en toårig kontrakt.

Chefen for Alpine Academy, Mia Sharitzman, nævnte i forrige uge over for B.T., at man allerede ser på en plan B, der kan placere en eller begge akademikørere i et andet team.

Men hvor? Alle andre Formel 1-team er enten for store til at tage rookies ind eller bundet op på aftaler med deres motorleverandør. Alpine har ingen motorkunder og får derfor svært ved at skabe en realistisk plan B for Christian Lundgaard eller Guanyu Zhou.

I alle tilfælde skal Lundgaard slå Zhou i Formel 2 i år.

»2021 er min anden sæson i Formel 2 og dermed absolut afgørende i forhold til min fremtid i Formel 1,« siger han til B.T.

19-årige Frederik Vesti blev i januar udnævnt til juniorkører hos Mercedes. Her har man en anden tilgang til talentudvikling end de øvrige tophold. Ferrari, Red Bull og Alpine har mange juniorer, og det resulterer hvert eneste år i et omfattende 'gennemtræk', hvor unge kørere, der ikke leverer de forventede resultater, bliver droppet.

Hos Mercedes er man langt mere selektiv og fokuserer på en eller to unge kørere. Det betyder, at man undgår de flaskehalsproblemer og fyringsrunder, der præger de andre topholds juniorprogrammer, og at man har en succesrate på 100 procent, når det gælder om at bringe sine juniorkørere ind i Formel 1: Pascal Wehrlein, Esteban Ocon og George Russell er alle kommet ind i Formel 1 fra Mercedes' juniorprogram, og man lægger op til, at Frederik Vesti skal køre i deres hjulspor.

Mercedes' tre øvrige nuværende juniorkørere befinder sig stadig i Formel Renault eller gokart, og Frederik Vesti er derfor den eneste Mercedes-junior med Formel 1-potentiale for de nærmeste år.

Frederik Vesti blev i 2020 nummer fire i det internationale Formel 3-mesterskab. Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo

Han har præcis de 40 point, der udløser en superlicens, men han har lige nu ikke rigtig noget at bruge Formel 1-kørekortet til. Han skal efter Formel 3 i år have mindst en sæson i Formel 2. Men når han er Formel 1-klar, vil han med Mercedes' opbakning stå stærkt, for den tyske fabrik leverer motorer til tre kundeteam, hvor man kan placere juniorkørere.

Indtil da vil Mercedes holde Frederik Vesti i kort snor. Han skal i år fokusere på sit Formel 3-program, og selvom han allerede har været i teamets simulator, er det for tidligt at vurdere, om han kommer på banen i en Formel 1-bil i år. Og han vil for eksempel heller ikke være med, når Mercedes i den kommende uge præsenterer sin 2021-bil.

»Jeg har i mange år drømt om at blive juniorkører for Mercedes – og arbejdet hårdt for det,« siger Frederik Vesti.

»Det er et kæmpe boost for min karriere at arbejde for det bedste team i verden.«

INTERNATIONALE EKSPERTER TROR PÅ DANSKERNE

Internationale eksperter er imponerede over Danmarks to Formel 1-kandidater Christian Lundgaard og Frederik Vesti.

»Lundgaard leverede en flot sæson i Formel 2 sidste år. Han var en af de mest spændende kørere at følge – specielt når han kæmpede sig op gennem feltet,« siger David Tremayne, der skriver for blandt andet det officielle Formel 1-site f1.com.

David Tremayne siger, at Christian Lundgaard var en af de mest spændende kørere i Formel 2 2020. Foto: Grand Prix Photo

»Men skal være på tæerne i år. Han nærmer sig toppen af pyramiden i Alpine Academy, og man er kun 'hot', indtil den næste stjerne er klar,« tilføjer Tremayne.

»Lundgaard har tydeligvis masser af talent, og selvom han i en vis grad mistede momentum i anden halvdel af sæsonen, imponerede han mig i Formel 2 sidste år,« siger Joe Saward, redaktør hos magasinet Grand Prix Plus.

»Vesti har også talent – det viser Mercedes' interesse: De er gode til at finde de største talenter,« tilføjer Saward.

"Mercedes er gode til at finde de største talenter," siger Joe Saward om Frederik Vestis nye job som Mercedes juniorkører. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg er en lille smule overrasket over, at Mercedes har valgt Vesti. Men de er ikke dumme hos Mercedes, og de har indtil nu været rigtig gode til at udvælge unge kørere. Jeg forventer, Vesti vil være front-runner i Formel 3 i år, men 2021 bliver en make or break-sæson for ham,« siger David Tremayne.