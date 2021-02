Det var et sandt mareridt, som Marion Jollès gennemlevede den 29. november.

Jollés sad hjemme i Frankrig med børnene Sascha (syv år), Simon (fem år) og Camille (tre år) og sine svigerforældre og fulgte med i Formel 1-løbet i Bahrain, hvor husbonden, Kevin Magnussens Haas-holdkammerat Romain Grosjean, deltog.

Og blot et par sekunder inde i løbet kunne de til deres rædsel se Romain Grosjean smadre ind i rækværket med 220 kilometer i timen.

Haas-ræseren knækkede på midten og brød straks i brand med den franske kører fanget i sit sæde.

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

Efter flere forgæves forsøg lykkedes det Grosjean, der takket være sin 'halo' stadig var ved bevidsthed, at kæmpe sig ud af flammerne efter 28 sekunder i den brændende bil. Mirakuløst slap han forbrændinger på sine hænder.

TV-transmissionen var dog længe om at vise billederne af Romain Grosjean, der slap ud af bilen. Og det var et sandt mareridt for familien.

»De viste ingenting … jeg var næsten en enke i to minutter og 43 sekunder,« fortæller Marion Jollés ifølge franske Le Figaro.

Hun afslører, at hun i stedet for de manglende billeder klyngede sig til den franske Formel 1-kommentator Julien Febreaus stemme.

(FILES) In this file photo taken on August 30, 2018 Haas F1's French driver Romain Grosjean addresses a press conference at the Autodromo Nazionale circuit in Monza on August 30, 2018 ahead of the Italian Formula One Grand Prix. Romain Grosjean is returning home to Switzerland for treatment on the burns he suffered from his fireball crash in Bahrain and will miss the season-closing Abu Dhabi Grand Prix, his Haas team announced on December 6. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere (FILES) In this file photo taken on August 30, 2018 Haas F1's French driver Romain Grosjean addresses a press conference at the Autodromo Nazionale circuit in Monza on August 30, 2018 ahead of the Italian Formula One Grand Prix. Romain Grosjean is returning home to Switzerland for treatment on the burns he suffered from his fireball crash in Bahrain and will miss the season-closing Abu Dhabi Grand Prix, his Haas team announced on December 6. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Han var så rolig. Jeg er ikke sikker på, at jeg har fortalt ham det, men det var ham, der fik mig igennem det.«

»Jo mere Julien kommenterede, jo mere klyngede jeg mig til hans stemme.«

Romain Grosjean fortæller selv, at han midt i den livstruende situation var overraskende afslappet.

»Min hjerne havde accepteret det. Jeg tænker, at det var det. Nu skal jeg dø. Hvilken del af min krop brænder først? Hvor ondt kommer det til at gøre?«

»Men så tænkte jeg på mine børn og sagde til mig selv: 'Jeg skal bare ikke dø. Jeg er nødt til at se dem igen.«

Hverken Romain Grosjean eller Kevin Magnussen fik efter sæsonen forlænget deres kontrakter med Haas' Formel 1-hold.