25-årige Michelle Gatting debuterer i juni i 24-timersløbet i Le Mans!

Den danske racerkører var blandt de nye navne, da arrangørerne af det klassiske løb offentliggjorde startlisten for 2019-løbet, der afvikles 15.-16. juni.

Gatting, der af mange er anset for at være Danmarks ubetinget bedste kvindelige racerkører, stiller op i GTE-AM klassen i et rent pigeteam:

Hun deler sin Ferrari 488 GTE fra der schweiziske Kessel Racing med Rahel Frey (Schweiz) og Manuela Gostner (Italien). Sammen stiller de også op i den europæiske Le Mans-serie.

Gatting var tidligt i sin karriere teamkammerat med Kevin Magnussen i gokart, og har siden kørt blandt andet Formel Ford, Porsche Carrera Cup i Tyskland og i 2016 blev hun den første kvinde, der vandt en afdeling i den danske DTC-serie.

Christina Nielsen, der i 2016 blev den første, danske kvinde i Le Mans- arbejder også på at komme til start i år. »Men der er ikke noget på plads endnu,« sagde hun til B.T. i forbindelse med 24-timersløb i Daytona for nylig.

Jan Magnussen (GM Corvette), Michael Christensen (Porsche), Marco Sørensen og Nicki Thiim (begge Aston Martin) var også med på Le Mans 2019-startlisten; alle i GTE-PRO klassen.

Dansk-amerikanske David Heinemeier Hansson stiller op for Jackie Chan Racing i LMP2-klassen.