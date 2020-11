Romain Grosjean er taknemmelig for at være i live.

Og man forstår godt den 34-årige franske Formel 1-kører, der søndag overlevede en voldsom ulykke ved grandprixet i Bahrain.

Hass-køreren fik på mirkalusøs vis kæmpet sig ud af det brændende køretøj, der netop var blæst igennem autoværnet.

I mere end 20 sekunder var Romain Grosjean fanget i flammerne, og sekunderne føltes som flere minutter, forklarer Luna Christofi, der er Formel 1-reporter hos TV3 Sport, til B.T. dagen derpå:

»Jeg vil altid huske den stilhed, der bredte sig, da vi så flammerne. Alle tænkte, at det dér overlever han simpelthen ikke. Det var det eneste, der gik igennem hovedet på mig i det øjeblik.«

Vi spoler dog lige tiden lidt tilbage. Helt præcist til første omgang af søndagens løb i Bahrain.

Her ramte Grosjean autoværnet med så høj fart, at bilen blev flået i to stykker, og delen med køreren i røg gennem autoværnet, hvorefter den brød i brand.

På tv-billederne kunne seerne da også fornemme, hvad det helt præcist var, som øjenvidner herefter måtte gennemgå. En traumatisk og chokerende oplevelse, lyder det fra Luna Christofi:

»Det var voldsomt at stå midt i, og der var mange følelser i spil hos alle kørere, teammedlemmer, journalister og så videre. Alle holdt vejret i det øjeblik.«

Øjeblikket drejer sig om de mere end 20 sekunder, der vidnede om én af de mest voldsomme ulykker, Formel 1-feltet har oplevet i flere år.

For efter Grosjean var tordnet ind i autoværnet, sad han fast i bilen, som var forvandlet til et større flammehav.

Løbet blev med det samme afbrudt, hvorefter redningssfolk stormede ned til Grosjeans køretøj.

Her kunne de såkaldte marshalls se en Romain Grosjean, der kæmpede for at komme væk fra flammehavet.

På nærmest ingen tid fandt redningsfolket brandslukningsudstyret frem, mens Allan vand der Merwe og Ian Roberts, der begge ankom til stedet i lægebilen, forsøgte at få kontakt med franskmanden.

Kort efter lykkedes det brandslukningsfolket at slukke så meget ild, at Grosjean på mirakuløsvis kunne kravle ud af bilen og derefter hoppe over autoværnet i sikkerhed.

Tv-billederne viste desuden, at Ian Roberts måtte råbe franskmanden, der stod og rystede sine forbrænde hænder, direkte ind i hovedet for at berolige den ulykkelige Haas-kører.

Romain Grosjean føres væk fra ulykkesstedet.

Alt imens kunne resten af Formel 1-feltet blot stå og se til, mens Grosjean blev fragtet til hospitalet med det, der har vist sig at være overfladiske brændsår og et trykket ribben.

»Ordet mirakel går igen hernede. For det var virkelig et mirakel, at han overlevede. Intet andet,« siger Luna Christofi videre.

Franskmanden selv har dagen derpå da også allerede sendt en hilsen ud på de sociale medier fra hospitalssengen, hvor han fortæller, at han trods omstændighederne har det godt.

»Jeg ønsker bare at sige, at jeg har det o.k., sådan da,« fortæller Grosjean i en videobesked, hvor han priser sig lykkelig for, at den såkaldte halo virkede, som den skulle.

Romain Grosjean føres væk i ambulancen.

Uden den havde han ikke været i live, lyder det.

Romain Grosjean er tidligere kommet med skarp kritik af netop den berømte halo. Det fortryder han dog i dag. Den historie kan du læse meget mere om HER.

Haloen blev tilføjet Formel 1-bilerne i 2018 for at sikre kørerne mod at blive ramt af genstande som dele af et dæk eller andet, der måtte rive sig løs fra andre biler på banen.

Både Roberts og en håndfuld andre redningsfolk er efterfølgende blevet hyldet som helte for at trodse flammerne og bringe Grosjean i sikkerhed.

Mandag meldte Hass ud, at Romain Grosjean ikke kommer til at køre løbet i den kommende weekend i Bahrain. Det bliver i stedet Pietro Fittipaldi, der får sin Formel 1-debut i stedet.