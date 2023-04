Det er rygtet, der ikke vil dø.

Og det lader heller ikke til, at den spanske Formel 1-stjerne ønsker at dræbe rygtet om, at han skulle have indledt romantik med den amerikanske pop-superstjerne Taylor Swift.

Mandag postede den 41-årige spanier nemlig en fem sekunder lang TikTok-video, hvor man kan høre Grammy-vindende Swifts hit 'Karma' i baggrunden.

Og det skælmske smil, som Formel 1-legenden sender i videoen, åbner i den grad for spekulationer.

Tidligere har han også sendt andre hint til Taylor Swift. Eksempelvis da han forleden skrev 'Feeling 33' – det blev tolket som en klar reference til Swifts sang '22'.

Både Swift og Alonso er nysingler. Den 33-årige amerikanske popstjerne gik forleden fra sin kæreste igennem seks år, skuespilleren Joe Alwyn.

Og i starten af april gik Alonsos forhold med den østrigske journalist Andrea Schlager i stykker.

Fernando Alonso er tidligere Formel 1-verdensmester – og han har en fortid på hold som Renault, McLaren og Ferrari. I dag kører han for Aston Martin.

