Viktoria Odintcova er vant til at få tilbud fra sportsstjerner, og hun har da også haft et »romantisk« forhold med Formel 1-køreren Lewis Hamilton.

Men faktisk endte det med, at britten var efter hende, og hun mest af alt så ham som en ven.

Det fortæller hun i et interview med Peopletalk TV og forklarer, at hun og Hamilton flirtede, efter han havde et forhold til sangeren Nicole Scherzinger fra gruppen The Pussycat Dolls.

»Gennem en periode var det romantisk. Han var efter mig (...) Men så udviklede det sig til et venskab,« siger Viktoria Odintcova og fortæller, at hun og Formel 1-stjernen stadig er venner den dag i dag. Du kan se flere billeder af Viktoria Odintcova i bunden af artiklen.

De to mødtes i Barcelona for fire år siden, forklarer hun og siger, at forholdet mellem de to blev vanskeliggjort af, at hun bor i Rusland, og Lewis Hamilton ikke gør.

Nu er romantikken mellem de to fortid, selvom de fortsat har kontakt i ny og næ, siger Odintcova.

Russeren er tv-vært og model og har mere end fem millioner følgere på Instagram, og det er ikke helt uvant for hende, at stjerner tager kontakt med hende på mediet.

»Ronaldo skrev til mig. Det er længe siden. Han skrev, 'hej, hvordan går det?,« har Odintcova tidligere fortalt.

Men faktisk var hun slet ikke interesseret at have kontakt med den portugisiske superstjerne, så det endte med, at hun slettede hans besked uden at svare.

Samtidig forklarer den russiske skønhed, at hun modtager mange beskeder fra europæiske fodboldspillere, men ofte åbner hun dem slet ikke.

