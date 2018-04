KOMMENTAR

Personligt kan jeg ikke få racerløb nok i Københavns gader. Men jeg er realistisk nok til at vide, at hovedstaden ikke har plads til både Formel 1 og Formel E.

Alligevel arbejdes der stadig både på et Formel 1-grandprix og et Formel E-løb i København, men som generalsekretæren for Dansk Automobil Sports Union Ture Hansen slår fast: Begge dele er ikke realistisk.

I videoen over artiklen bliver F1-ruten i København prøvekørt

Bortset fra enkelte samtaler virker det som om de to arrangør-grupper ignorerer hinanden. Men så længe, der kun er plads til enten Formel 1 eller Formel E i København, er de to projekter på kollisionskurs. Som det er nu, tager Formel 1- og Formel E-projekterne ressourcer og goodwill fra hinanden, og resultatet kan i yderste konsekvens blive, at ingen af delene bliver til noget.

Det er ikke, fordi jeg har noget imod Formel E, men med relativt langsomme elbiler, afdankede Formel 1-kørere og muligheden for at fans via de sociale medier kan give deres favorit ekstra hestekræfter, er der mere tale om markedsføring og showbiz end rigtigt racerløb Peter Nygaard

Derfor er der brug for ’en voksen’, der kan prioritere projekterne. Og sørge for, at motorsports-Danmark arbejder i én og samme retning.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Formel 1 er den rigtige løsning. Det er ikke, fordi jeg har noget imod Formel E – det er et glimrende projekt, men med relativt langsomme elbiler, afdankede Formel 1-kørere og muligheden for at fans via de sociale medier kan give deres favorit ekstra hestekræfter, er der mere tale om markedsføring og showbiz end rigtigt racerløb.

Jeg er sikker på, det store flertal af danskere hellere vil se Kevin Magnussen, Lewis Hamilton og Sebastian Vettel end Jean-Eric Vergne, Sebastian Buemi og Nick Heidfeld.

Det bringer mig til det økonomiske. Jeg er overbevist om, at Formel E bliver en dyrere løsning for København end Formel 1. Okay, det er utvivlsomt dyrere at få Formel 1 end Formel E til byen. Det vil sikkert også være dyrere at anlægge en Formel 1- end en Formel E-bane – alene fordi den skal være næsten dobbelt så lang, som den 2,5 km bane Formel E planlægger.

Men indtægterne er også langt større i Formel 1. Man budgetterer med, at der bliver solgt mere end 100.000 billetter i gennemsnit 3000,- kr/stk til et Formel 1-løb. Formel E skal i princippet være gratis, men man regner med at sælge 50.000 tribune- og VIP-billetter (formodentligt til betydeligt mindre end 3000,- kr/stk).

Interaktiv grafik af: F1 i kbh

50.000 solgte Formel E-billetter efter min mening et meget optimistisk skøn, men de danske arrangører henviser til, at så mange billetter sælger man til Formel E i Paris. Her har man bare franske teams, franske bilfabrikker og franske kørere med – i Danmark vil den nationale interesse være betydeligt mindre.

Måske er Montreal i Canada et bedre sammenligningsgrundlag end Paris. I Montreal har bystyret i mange år støttet det lokale Formel 1-grandprix, men Formel E fik kun en enkelt optræden i byen. I sin afskedssalut til Formel E snakkede borgmester Valerie Plante om en ”finansiel fiasko”. TV-stationen CBC antydede efterfølgende, at der kun var blevet solgt cirka 25.000 billetter, mens yderligere 20.000 billetter var delt ud gratis.

Notater fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens forvaltning antydede for nyligt, at det ville blive svært/umuligt, at få en Formel 1-bane på plads til 2020. Hvordan kan man så få en Formel E-bane klar til næste sommer? Peter Nygaard

Der er også markant forskel på den internationale interesse for henholdsvis Formel 1 og Formel E. Formel 1 vil trække titusindvis af internationale fans med tilhørende indtægter for hoteller, restauranter og så videre til København.

Og endelig forstår jeg ikke timingen. Notater fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens forvaltning antydede for nyligt, at det ville blive svært/umuligt, at få en Formel 1-bane på plads til 2020. Hvordan kan man så få en Formel E-bane klar til næste sommer?

Og hvorfor skal kommunens folk bruge tid – og dermed skatteydernes penge - på to forskellige projekter, når det ene stensikkert ikke bliver til noget?

Der er så meget brug for en ’voksen’, der kan slå fast at Formel 1 – motorsportens kongeklasse med dansk deltagelse – skal være Plan A. Og Formel E skal udgøre en Plan B, der kan komme i spil, hvis Plan A af uransaglige grunde ikke bliver til noget.

Herunder kan du se, hvordan en eventuelt Formel 1-bane i København ville se ud: