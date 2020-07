Der var brug for at få renset luften. Og det blev der.

Romain Grosjean greb nemlig telefonen og fik ringet superstjernen Lewis Hamilton op. Det handlede om den anti-racisme-kampagne, som Hamilton har været frontmand for i Formel 1. I 45 minutter fik de to Formel 1-stjerner talt ud.

»Det var en god snak med Lewis. Jeg sagde undskyld, og måske gjorde jeg det på den forkerte måde, men jeg følte, at jeg var nødt til at gøre det på det tidspunkt,« siger Romain Grosjean ifølge Autosport.

For to uger siden knælede 14 af 20 kørere inden grandprixet i Østrig, men siden har fokus ikke været stort nok på racisme, mente Hamilton. Han langede lidt ud efter kørernes egen organisation, som ifølge Hamilton ikke gav god nok støtte til sagen.

Og det er her, Romain Grosjean er en af lederne.

»Han nævnte, at de lytter til mig som en af lederne, og det var hans pointe, og jeg synes, at han har ret i det aspekt,« siger Grosjean og fortsætter:

»Det var et rigtig godt opkald, og jeg sagde også, at jeg ikke var særlig glad for, at mediehistorierne kom ud, og på mine sociale medier var der mange ting om racisme, og at jeg er racist og sådan noget, hvilket er helt forkert.«

Lewis Hamilton er også glad for, at de to kørere har fået talt ud. Han fortæller, at Grosjean havde kontaktet ham, og at de i det lange telefonopkald fandt ud af, at de har mange til tilfælles.

»Og han er helt åbenlyst en person, der bekymrer sig. Så at høre, at han har sagt det, er… det er for det første ikke nemt for nogen at indrømme, at de tager fejl. Og det er et godt første skridt,« siger Lewis Hamilton og fortsætter:

Da vi lagde røret på, vidste jeg, at vi stod sammen, og vi kommer til at arbejde mod det samme fælles mål. Så jeg sætter stor pris på Romain."

Romain Grosjean er klar til at tage et endnu større skridt for kampen mod racisme nu. Han forklarer, at grunden til, at han også tog de ikke-knælende kørere i forsvar, var, at han følte, at han som leder af kørernes egen organisation skulle varetage alles interesser.

Men Magnussens franske holdkammerat er nu klar til at være mere med på Hamiltons kampagne.

Jeg var en af de første til at støtte og presse på for, at vi gik ned på knæ. Jeg håber stadig på, at vi en dag får 20 kørere at se på knæ på grid'en, og at det sker på et tidspunkt