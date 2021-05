Formel 1-fighten mellem Mercedes og Red Bull racer videre. Under fredagens indledende træning til Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunye dominerede Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Men uden for banen har Red Bull ramt det tyske team der, hvor det gør allermest ondt: I motorafdelingen.

Mercedes' dominans af Formel 1 – syv VM-titler i streg siden 2014 – er først og fremmest grundlagt af deres bomstærke motorer. Det tyske team startede udviklingen af de nuværende turbo/hybridmotorer før alle andre, og det forspring, man havde, da de nye motorer blev indført i 2014, har man dygtigt formået at bibeholde.

Men nu er Red Bull begyndt at håndplukke de bedste ingeniører fra Mercedes' motorafdeling.

Red Bull og deres 'andethold' Alpha Tauri har de seneste år fået motorer fra Honda, men japanerne stopper i Formel 1 efter denne sæson. Ingen af de øvrige motorleverandører i sporten – Ferrari, Renault og Mercedes – ønsker at arbejde sammen med Red Bull. Ved at levere motorer til Red Bull ville man skabe en konkurrent, der er så stærk, at den vil kunne true de tre fabrikkers egne teams.

Mercedes og Red Bull kæmper hårdt både på og uden for banen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mercedes og Red Bull kæmper hårdt både på og uden for banen. Foto: Grand Prix Photo

Red Bull har derfor besluttet sig for at bygge sine egne motorer. Man har køberettighederne til Honda-motoren, som man vil benytte i de kommende år. Men i 2025 indføres et reglement, der vil kræve nye motorer, og det er først og fremmest den opgave, Red Bull nu opruster til.

For et par uger siden hyrede man en af Mercedes' førende ingeniører, Ben Hodgkinson, der skal være chef for Red Bulls nye motorafdeling. Torsdag annoncerede man så ansættelsen af yderligere fem ledende Mercedes-ingeniører, der skal arbejde sammen med en række af de Honda-ingeniører, der efter sæsonen fortsætter hos Red Bull.

»Det er en stor og spændende opgave, at vi nu skal bygge vores egne motorer. Vi skal have fat i de bedste og mest lysende talenter,« udtaler Red Bull teamchef Christian Horner.

Ved at headhunte seks af Mercedes' bedste motoringeniører forrykker Red Bull magtbalancen i Formel 1. Ikke nok med, at man styrker sin egen motorafdeling – man hæmmer samtidig sin hårdeste konkurrent.

Den mangeårige motorchef Andy Cowell har forladt Mercedes – er han også på vej til Red Bull? Foto: Grand Prix Photo Vis mere Den mangeårige motorchef Andy Cowell har forladt Mercedes – er han også på vej til Red Bull? Foto: Grand Prix Photo

Der er ingen tvivl om, at Red Bull har lokket med klækkelige lønstigninger, og Mercedes-chef Toto Wolff sagde i sidste uge:

»Jeg kan godt se, hvad Christian (Horner, red.) har gang i. Han er ved at opbygge en ny afdeling, og så skal man have det store checkhæfte frem.«

Samtidig afslørede Mercedes-chefen, at op mod 100 af hans medarbejdere havde fået tilbudt nyt job hos Red Bull.

Nu venter Formel 1-folket spændt på, om det også lykkes Red Bull at hyre hovedarkitekten bag Mercedes' motorsucces, Andy Cowell. Han har stået i spidsen for Mercedes' Formel 1-motorafdeling siden 2013, men annoncerede for nylig, at han nu forlader teamet »for at søge nye, tekniske udfordringer«.

De kunne udmærket findes hos Red Bull.