Michael Schumacher-fans er ikke glad for teaseren til den nye sæson af Netflix-serien 'Formula 1: Drive to Survive.

I den femte sæson, der har premiere på streamingtjenesten 24. februar, er der en kommentar, hvor Michael Schumachers søn – den nu tidligere Haas-kører Mick Schumacher – bliver kaldt for »dead man walking,« som løst kan oversættes til en mand med en dødsdom.

Episode har fokus på Mick Schumacher, hvor man i klippet kan høre kommentaren og har titlen 'Like father, like son.'

I klippet kan man ifølge The Sun høre, at kommentaren kommer fra Haas F1-teamets ejer, Gene Haas, som kalde den tyske racerkører for en »dead man walking,« mens han taler i telefonen til teamleder Günther Steiner.

Episode 3 - Like Father, Like Son pic.twitter.com/641Gk0ah6W — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) February 16, 2023

Det har fået fans op i det røde felt på grund af Michael Schumachers rædselsskiulykke.

»Det faktum, at Netflix gav titlen til episoden om Mick 'Like father, like son' og omtale Mick som en 'dead man walking' er virkelig modbydeligt,« skriver en bruger på Twitter.

»Det er forfærdeligt for både Mick og Michael,« skriver en anden bruger. »Det er så tonedøvt og respektløst,« lyder det fra en tredje.

Michael Schumacher. Foto: AI Project Vis mere Michael Schumacher. Foto: AI Project

Micks legendariske far, Michael Schumacher, styrtede på den skæbnesvangre dag i december 2013 på en pist i de franske alper.

Her slog han hovedet og røg i koma med en alvorlig hovedskade på trods af, han havde hjelm på.

Siden har han ikke været set i offentligheden, mens meget lidt er sluppet ud om hans tilstand.