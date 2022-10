Lyt til artiklen

Det kunne have endt fatalt for den franske Formel 1-stjerne Pierre Gasly søndag.

For under det japanske grand prix opstod der pludselig en uhyggelig episode, som chokerede alt og alle.

Undervejs i løbet var størstedelen af kørerne nemlig samlet op bag sikkerhedsbilen på grund af et uheld, som Carlos Sainz var involveret i grundet det voldsomme regnvejr.

Pierre Gasly var dog langt efter, og mens den 26-årige kører var på vej op til resten af feltet igen, passerede han en traktor på banen, som var i færd med at bjærge Sainz’ bil.

Det voldsomme uvejr gjorde, at Gaslys sigtbarhed var tæt på ikke-eksisterende, og derfor var det da også nærmest et mirakel, at franskmanden ikke kolliderede med bjærgningsfartøjet, som var blevet sendt på banen af løbsledelsen.

Og selv om Pierre Gasly angiveligt brød sikkerhedsloven ved at køre for hurtigt, mens sikkerhedsbilen var på banen, var han stiktosset på løbsledelsen, da han havde passeret fartøjet.

»Hvad fanden? Hvad var det dér? Hvad laver den på banen? Jeg kørte kun lige akkurat forbi den. Det er uacceptabelt! Hvordan kan det ske? Jeg kan næsten ikke tro det … jeg kunne have været død,« lød det fra AlphaTauri-køreren over team-radioen ifølge The Mirror.

Pierre Gasly slap dog heldigvis uskadt fra dagens uhyggelige episode, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Den hollandske superstjerne Max Verstappen vandt søndagens grand prix, og dermed kunne han for andet år i træk kalde sig for verdensmester.