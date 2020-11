Romain Grosjean kunne have mistet livet under søndagens Formel 1-løb i Bahrain, da han var involveret i en voldsom ulykke.

Raceren brød i brand efter et sammenstød med autoværnet, og det er et mirakel, at franskmanden kom ud af bilen i live.

Efterfølgende blev der vist utallige replays af det skrækkelige uheld, og det synes Renault-køreren Daniel Ricciardo var alt andet end okay.

»Det er ulækkert, at Formel 1 viser det så mange gange. Han har en familie,« sagde han blandt andet i et interview.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Du kan se hele interviewet med Daniel Ricciardo øverst i artiklen.

Grosjean har lagt en video på Instagram, hvor han er ved godt mod. Han takker samtidig for alle de beskeder, han har modtaget.

Daniel Ricciardo blev spurgt om noget andet i begyndelsen af interviewet, men valgte kun at kritisere håndteringen af ulykken.

»Vi har alle familie, der ser løbene, og alligevel vises det igen og igen. Jeg er ved at græde af vrede.«

Flammerne var mange efter sammenstødet med autoværnet.

Romain Grosjean sad i cirka 20 sekunder med flammer omkring sig, inden det lykkedes ham at kravle ud af bilen.

Ian Roberts fra F1's medicinske stab sagde efter løb, at de ikke kunne have reddet Haas-køreren fra flammerne.

»Det lignede en ovn, siger Roberts, som var blandt de første, der nåede frem til den flammeomspændte og smadrede Haas-bil.«

Daniel Ricciardo sagde, at han havde lyst til at bruge grimme ord om Formel 1 og håndteringen, men valgte at lade være.