Daniil Kvyat var tosset, efter han røg af banen og smadrede sin Alfa Tauri-racer.

Russeren er en presset mand, der må være en af de kørere, som kæmper for livet i Formel 1.

Måske var det derfor, at Daniil Kvyat lod sin skuffelse over uheldet gå ud over en kameramand, da han forlod Silverstone-banen.

Her skubbede Kvyat til kameraet, hvilket er uhørt i Formel 1-sammenhæng, da de officielle Formel 1-medier spiller en vigtig rolle i hele showet.

Daniil Kvyat var rasende efter sit store uheld på Silverstone.

For danske Kevin Magnussen blev løbet en skuffelse, da han blev kørt af banen af Alexander Albon i racets begyndelse.

Albon fik skylden for uheldet, der kostede Magnussen deltagelsen og Haas en større regning på værkstedet efterfølgende.

Englands Grand Prix blev vundet af Lewis Hamilton.