George Russell afløser corona-ramte Lewis Hamilton i Mercedes i denne weekends Sakhir Grand Prix i Bahrain.

Den 22-årige englænder har siden 2019 kørt for Williams-teamet, der har Mercedes som motorleverandør. Mercedes har haft Russell som juniorkører igennem flere år, og det er ventet, at han på lidt længere sigt skal afløse enten Hamilton eller Valtteri Bottas som fast kører i teamet.

Nu får han uventet en tidlig chance for at køre for verdens bedste Formel 1-team.

»En stor tak til Mercedes for at vise mig denne tillid – og til Williams for at give mig lov til at tage udnytte denne chance,« siger Russell.

»Ingen kan erstatte Lewis Hamilton, men jeg vil gøre mit allerbedste.«

Hos Williams rykker man teamets reservekører Jack Aitken op i Russels bil. 25-årige Aitken kører i år i Formel 2-mesterskabet, hvor han ligger på 14.-pladsen med 48 point.

Det er endnu ikke klart om Lewis Hamilton kan stille op i sæsonfinalen i Abu Dhabi 13. december.