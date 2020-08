Haas-mekanikerne har været på natarbejde på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mod slutningen af fredagens frie træning fik Romain Grosjean problemer med sin bil, og det blev besluttet at skifte motoren.

Under motorskiftet opdagede Haas-mekanikerne en lækage, der fik arbejdet til at trække ud. Det betød, at Haas brød Formel 1's ’arbejdstidsaftale’, der forbyder arbejde i pitgaragerne efter 01.00.

Alle teams må bryde ’arbejdstidsaftalen’ to gange per sæson, og da det var første gang i år, Haas-mekanikerne var på natarbejde, får motorskiftet ingen konsekvenser.

Min omgang var ikke god, men Romain fik vist, hvad bilen kan Kevin Magnussen

Grosjeans motorproblemer kom efter Haas F1 Team's bedste træningsdag i 2020. Romain Grosjean sluttede på femtepladsen, mens Kevin Magnussen blev nummer 16.

»Det var ikke nogen god omgang, men Romain fik vist, hvad bilen kan,« sagde Magnussen.

»Vi plejer altid at ryge lidt baglæns i kvalifikationen, men jeg tror, vi kommer lidt højere op, end vi har været i de andre løb i år,« siger Magnussen om kvalifikationen, der starter lørdag klokken 15.00.

»Det er nok for meget at håbe på, vi kommer i Q3 (for top-10, red.), men nu må vi se.«

Man skal starte løbet på de dæk, man bruger i anden del af kvalifikationen, og det kan få indflydelse på løbet. Hvis man for at komme i Q3 bruger de blødeste (og dermed hurtigste) soft-dæk, skal man tidligt i pit i løbet.

»Jeg tror ikke, det vil være særligt positivt at komme i top-10 på soft-dækket – så vil jeg hellere være nummer 11 på medium. Vi må bare gøre det så godt, vi kan,« siger Magnussen.