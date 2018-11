De seneste år er det kun kørere fra et etableret team´s juniorprogram, der har fået chancen i Formel 1.

17-årige Christian Lundgaard blev allerede sidste år optaget i Renault Sport F1´s juniorprogram. Han vandt med Renaults støtte to internationale Formel 4-titler i 2017, og sidste weekend sikrede han sit den samlede andenplads og rookie-mesterskabet i Eurocuppen for Formel Renault 2,0.

Karrieren synes på skinner, og unge Lundgaard rykker næste år op i den nye Formel 3-serie, der er support-klasse til Formel 1. Lundgaard skal køre for topteamet ART Grand Prix, hvor en sæson koster cirka 7,5 millioner kroner. Renault tror så meget på danskeren, at de bidrager med hovedparten af budgettet, og Lundgaard starter efter planen sit F3-program med en test i Abu Dhabi om en måned. Renaults ’kørerplan’ for den unge dansker vil gøre ham Formel 1-klar allerede i 2020 eller 21.

Hvorfor betaler Renault for unge Lundgaard? Fordi de kan sikre sig et af tidens største talenter relativt billigt. Aftalen med Lundgaard indebærer, at Renault har en option på den unge danskers fremtid.

De moderne juniorprogrammer blev opfundet for omkring 15 år siden. Det var en periode med relativt få topkørere, og lønningerne til de allerbedste var eksploderet. Michael Schumacher kunne i de år tjene omkring en milliard kroner om året.

Teamcheferne indså, at det på den lange bane ville være billigere selv at uddanne fremtidige topkørere end at købe dem af konkurrenterne.

McLaren viste vejen med Lewis Hamilton. Han var kun en 13 år, da han blev juniorkører hos McLaren. ’Lærlingekontrakten’ betød, at McLaren hjalp med at finansiere Hamiltons vej gennem juniorklasserne. Til gengæld blev han så holdt på en lærlingeløn i de første år i Formel 1.

Alle teams har mere eller mindre vellykkede juniorprogrammer, og i dag kommer kun kørere fra et juniorprogram ind i Formel 1. 2019-debutanterne Lando Norris (McLaren), George Russell (Williams-Mercedes) og Antonio Giovinazzi (Sauber-Ferrari) er i år juniorkørere for henholdsvis McLaren, Mercedes og Ferrari.

McLarens juniorprogram skabte Hamilton, men senere har teamet været tæt på at ødelægge karrieren for to andre juniorkørere. Kevin Magnussen fik kun en enkelt sæson i teamet inden han blev droppet i 2015, og hans afløser Stoffel Vandoorne ryger helt ud af F1 efter denne sæson.

Red Bulls juniorprogram, der inkluderer juniorteamet Toro Rosso, har skabt stjerner som Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo og Max Verstappen.

Hos Mercedes har man nu for mange juniorkørere. Tyskerne placerede Esteban Ocon hos deres partnerteam Force India sidste år, men selvom om den unge franskmand er en af feltets allerstørste talenter, risikerer han at sidde på reservebænken i 2019.

Force India er blevet overtaget af den canadiske rigmand Lawrence Stroll, der skal have plads til sin søn Lance. Så ryger Ocon ud, og ingen andre vil røre det utvivlsomt store talent, fordi Mercedes ventes at hente ham ’in-house’ så hurtigt som muligt; sandsynligvis allerede i 2020.