»Det er i absolut verdensklasse.«

Sådan lyder ordene fra en, som absolut ikke burde have nogen interesse i at tale Kevin Magnussen op, nemlig Ralf Schumacher.

Mick Schumachers onkel følger selvfølgelig Haas-holdet tæt på grund af den familiemæssige relation, men han agerer også ekspert hos tyske Sky.

Han er top-imponeret over danskerens genopstandelse i F1-feltet, og han ser en sulten Magnussen, der ikke kommer til at gøre livet ledt for nevøen.

#20 Kevin Magnussen (DNK, Haas F1 Team), F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 19, 2022 in Sakhir, Bahrain. (Photo by HIGH TWO) Photo by: HOCH ZWEI/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: HOCH ZWEI Vis mere #20 Kevin Magnussen (DNK, Haas F1 Team), F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 19, 2022 in Sakhir, Bahrain. (Photo by HIGH TWO) Photo by: HOCH ZWEI/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: HOCH ZWEI

»Kevin har altid været superhurtig, men jeg tror, ​​han tog endnu et skridt, da han var væk fra Formel 1. Jeg letter på hatten for ham. Han fik det maksimale ud af bilen – både i Bahrain og Saudi-Arabien – på trods af at han havde store tekniske problemer i fri træning der«, siger han ifølge F1insider.com.

Det giver dog én fordel til Mini-Schumacher, at han nu kører mod en rutineret kører og ikke en nybegynder som russeren Nikita Mazepin, som ligesom hans sponsorfar blev vippet ud, da Rusland gik ind i Ukraine.

»Mick kan nu orientere sig mod ham. Hvis han er på lige fod med ham, har han gjort et fantastisk stykke arbejde.«

Magnussen og Schumacher duellerer igen i Australien i næste weekend, men indtil nu har Haas allerede vist sig bedre end længe. Danskerens dobbelte pointhøst ved de første grandprixer var første gang siden 2019, at holdet hentet point i to grandprixer i træk.