Der gik et gys gennem Formel 1-verdenen, da Romain Grosjean overlevede et vildt crash ved at kæmpe sig ud af sin brændende F1-racer.

Franskmanden pådrog sig dog alvorlige brandsår på den ene fod og begge hænder i det dramatiske crash i Bahrains Grand Prix i starten af december.

Heldigvis skrider det frem med helingsprocessen, fortæller Grosjean, som viser sin forbrændte højre hånd frem på Instagram.

Den har ellers været bundet ind i store forbindinger siden den voldsomme episode. Den venstre hånd skal fortsat være bundet ind noget tid endnu, lyder det fra Kevin Magnussens holdkammerat.

»Tilbage på 50 procent,« skriver en smilende Grosjean således på Instagram til en række billeder af sine forbrændte hænder:

»For fanden, det gør mig glad at have min højre hånd fri for forbindigerne. De skal have en masse creme hele dagen, men det føles godt at se dem i så god stand. Nu venter jeg på, at den venstre hånd skal komme sig mere.«

Grosjean blev udskrevet fra hospitalet i Brahrain onsdag, og kunne genoptage lidt fysisk træning.

Han bliver dog ikke klar til sæsonens sidste Formel 1-løb i Abu Dhabi i weekenden for Haas-holdet, som han ligesom Magnussen også forlader efter denne sæson.