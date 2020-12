Mick Schumacher skal køre for Haas fra 2021.

Det annoncerer Haas i en pressemeddelelse, og der er tale om en aftale på flere år.

»Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige – jeg er bare så glad for at få chancen i Formel 1,« udtaler Mick Schumacher, der ryger ind, mens Kevin Magnussen ryger ud.

»Han har fortjent en plads i Formel 1. Vi er ved at lave fundamentet til vores fremtid i Formel 1, og her vil Mick spille en central rolle,« siger Haas F1 Team-chef Guenther Steiner om Mick Schumacher.

Den 21-årige tysker, der er søn af Formel 1-legenden Michael, startede sin karriere i gokart under sin mor Corinna Schumachers fødenavn Betsch. Familien ville undgå det pres, der fulgte med efternavnet Schumacher, men siden han i 2015 rykkede op i formel-biler, har han kørt under eget navn.

Mick Schumachers karriere i junior-klasserne har været præget af en ganske lang læretid. I hverken Formel 3 eller Formel 2 var han ikke specielt imponerende i sit første år, men i sin anden sæson i Formel 3 vandt han i 2018 det internationale mesterskab. I 2019 sluttede han på en skuffende 12.-plads i sin debutsæson i det internationale Formel 2-mesterskab.

Inden weekendens finaleløb i det internationale Formel 2-mesterskab 2020 har Schumacher en solid føring. Han har 205 point mens Callum Ilott, der ligesom Schumacher er juniorkører hos Ferrari, har 191. På tredjepladsen ligger Schumachers kommende teamkammerat Nikita Mazepin (162 point), der tirsdag blev annonceret som Haas F1-kører for de kommende år.

Mick Schumacher har ved flere lejligheder kørt Formel 1-biler, der tidligere har haft hans far bag rattet. Da Ferrari ved Emilia Romagna-grandprixet i september fejlede deres løb nummer 1000 i Formel 1-VM, kørte Mick en serie æresrunder i den bil hans far vandt VM med i 2004.

Mick Schumacher i sin far Michaels VM-vinder fra 2004. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mick Schumacher i sin far Michaels VM-vinder fra 2004. Foto: Grand Prix Photo

Kevin Magnussen siger om sin afløser hos Haas F1 Team:

»Han virker som en ung, kvik fyr med masser af talent. Han fører Formel 2-mesterskabet og kører fantastisk.«

Mick Schumacher var med på den skitur i december 2013 hvor hans far styrtede og pådrog sig alvorlige hjerneskader. Michael Schumacher er ikke set offentligt siden, men en af de få udenfor familien der besøger ham, præsidenten for det internationale bilsportsforbund FIA Jean Todt, sagde for nylig, at den syvdobbelte verdensmester følger sønnens karriere.

Romain Grosjean, der søndag mirakuløst overlevede en dramatisk ulykke i Bahrains Grand Prix, blev onsdag udskrevet fra hospitalet. Hans plads i Haas F1 Team indtages i weekenden af reservekører Pietro Fittipaldi.

Grosjean forlader altså også Haas den kommende sæson.