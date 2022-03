Russeren Nikita Mazepin er færdig for Formel 1-mandskabet Haas.

Det bekræfter holdet i en pressemeddelelse efter flere dages spekulationer omkring Mazepins fremtid.

Det sker i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

'Haas har med øjeblikkelig virkning valgt at afbryde samarbejdet med Uralkali (russisk kemigigant, red.) og Nikita Mazepin. Ligesom resten af Formel 1-miljøet er holdet chokeret og nedtrykte over invasionen af Ukraine og håber på en hurtig og fredelig løsning på konflikten,' skriver Haas.

Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Foto: HAMAD I MOHAMMED

Mazepin og Uralkali hænger unægteligt sammen. Det russiske firma - og nu tidligere Haas-sponsor - er ejet af oligarken Dmitry Mazepin, Nikitas far, der har tætte bånd til den russiske præsident Vladimir Putin.

I de første dage efter den russiske invasion af Ukraine fjernede Haas alle reklamer for Uralkali på Formel 1-holdets biler, men nu har man taget den ultimative konsekvens som følge af krigen.

Flere sportsforbund har forbudt russiske og hviderussiske atleter at stille op i konkurrencer, men FIA - det internationale motorsportsforbund - har indtil videre kun forbudt atleterne at stille op under eget flag, hvilket betyder, de må deltage under neutralt flag.

Mazepin nåede dermed kun én sæson for Haas. Hvem der skal erstatte ham på holdet, der desuden tæller Mick Schumacher, er endnu uvist.