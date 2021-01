Den danske racerkører Frederik Vesti bliver sluset ind i Formel 1-holdet Mercedes' talentprogram, som B.T. allerede kunne erfare mandag.

Det skriver holdet på sin hjemmeside.

Frederik Vesti bliver dermed fast kører i Mercedes F1 juniorakademi, hvor han i 2021 derudover skal køre Formel 3 for ART Grand Prix.

Senest har stjerner som George Russell og Esteban Ocon, der begge i dag er Formel 1-kørere, været tilknyttet akademiet. Den 19-årige vejlenser ser derfor naturligt nok også sin aftale med Mercedes som et stort skridt op i karrieren.

»Jeg har drømt om at blive tilknyttet Mercedes' juniorhold, og det har jeg kæmpet hårdt for. I mange år har det været en motivation til at forbedre mig hver dag. At skulle arbejde for det bedste hold i verden er et kæmpe boost for min karriere,« siger Frederik Vesti.

Vesti blev sidste år nummer fire i sin første sæson i Formel 3, hvor han var den næstbedst-placerede kører, som ikke allerede var på kontrakt med et Formel 1-mandskab.

Danskeren har i de seneste to år kørt for Prema-team, men nu skifter han altså til Mercedes' talentprogram, der dog er mindre end Ferraris, Red Bulls og Renaults.

Mercedes har været altdominerende i Formel 1 i de seneste sæsoner. Holdet har vundet konstruktørernes mesterskab hvert år siden 2014 med komfortabel margin.