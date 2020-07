Rygterne har været massive - og nu viser det sig, at de var sande.

Fernando Alonso er tilbage i Formel 1 hos Renault fra 2021-sæsonen.

Det har holdet bekræftet onsdag.

»Det er med stor stolthed og store følelser, at jeg vender tilbage til det hold, der gav mig chancen i begyndelsen af min karriere, og som nu igen giver mig chancen for at vende tilbage på højeste niveau,« siger Fernando Alonso.

Den spanske veteran skal næste år udgøre duoen his det franske Formel 1-hold sammen med Esteban Ocon, mens Daniel Ricciardo forlader holdet til fordel for McLaren.

Fernando Alonso vandt sine to verdensmesterskaber hos netop Renault i 2005 og 2006, da han kørte for holdet. Og nu drømmer man igen om at nå til tops.

»At få Fernando Alonso på plads er en del af Renaults mål om igen at blive en del af det forreste felt. Hans tilstedeværelse på vores hold er et formidabelt aktiv på den sportslige front, men også for det brand, som han er stærkt knyttet til,« siger teamchef Cyril Abiteboul.

Det bliver tredje gang, at den 38-årige skal køre for Renault i Formel 1. Og det betyder ligeledes, at det unge danske talent Christian Lundgaard ikke i denne omgang får et sæde hos teamet.

OFFICIAL NEWS



Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Fernando Alonso forlod ellers Formel 1 efter 2018-sæsonen, og siden har i stedet kørt han andre løbsserier. Han har eksempelvis kørt Indycar, Dakar Rally, og han har vundet 24-timersløbet i Le Mans.

»Jeg vil dele min erfaring med alle fra ingeniører til mekanikere og mine holdkammerater. Holdet ønsker at komme tilbage på podiet og har styrken til at bakke det op. Det samme har jeg,« siger Fernando Alonso.

I sæsonens første grandprix i weekenden udgik den ene Renault-racer med Daniel Ricciardo, mens Esteban Ocon kørte den anden bil ind på en ottendeplads.

Allerede i den kommende weekend køres den forsinkede 2020-sæsons andet løb, ligeledes i Østrig.