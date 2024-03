Sagen, der bliver ved med at udfolde sig til det vildere, tager nu endnu et fuldstændig uventet twist.

Red Bull-chefen Christian Horner bliver i øjeblikket undersøgt for upassende opførsel overfor en kvindelig kollega på racerholdet, og meget har tydet på, at briten er dead man walking på Formel 1-teamet.

Anklagerne har fået verdensstjernen Max Verstappens far, Jos Verstappen, til offentligt at gå i kødet på Horner og kræve ham fyret ovenpå balladen i Red Bull – men nu peger fingeren måske i den modsatte retning.

Det tyske medie Bild melder nemlig nu, at det ikke kun er Horner, der har udvist upassende opførsel overfor den kvindelige medarbejder i Red Bull.

Mediet mener nemlig at vide, at Jos Verstappen også selv har udvist romantisk interesse i kvinden.

»Under fejringen af Max Verstappens første verdensmesterskab, blev Jos angiveligt set flirte med kvinden, som for nylig har anklaget Horner for upassende opførsel,« skriver Bild.

Jos Verstappen anklages for at have en finger med i spillet i forhold til at fælde Christian Horner. Foto: Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jos Verstappen anklages for at have en finger med i spillet i forhold til at fælde Christian Horner. Foto: Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

De forklarer videre, at Jos Verstappen afviser, at flirteriet har fundet sted, men mener også at vide, at Jos Verstappen er en af hjernerne bag det læk af dokumenter, der i sidste uge fik anklagerne mod Red Bull-bossen til at blusse op igen.

Det er en beskyldning, Verstappen senior afviser pure.

»Hvad? Det er fuldstændig absurd. Hvorfor ville jeg dog gøre det, når alt her går strygende for Max (Verstappen, red.)?,« lyder det fra faderen ifølge Bild.

Indtil 2008 var Jos Verstappen gift med Max' mor – Sophie Kumpen – og blev efterfølgende gift endnu en gang, inden det ægteskab også sluttede.

Anklagerne mod Christian Horner har også sat hans ægteskab med den tidligere Spice Girl Geri Halliwell på spil. Den historie kan du læse her.