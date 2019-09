I lørdagens Formel 3-løb slap den unge racerkører Alex Peroni mirakuløst med livet i behold efter et alvorligt uheld på Monza-banen.

Uheldet skete kun en uge efter den tragiske dødsulykke på Spa i Belgien, hvor Formel 2-køreren Antoine Hubert omkom, mens Juan Manuel Correa stadig kæmper for livet på et hospital i England.

Heldigvis, ja helt utroligt, kunne Alex Peroni melde sig ok over radioen, efter hans racer lettede fra banen, roterede i luften og bankede ned i barrieren.

A picture of late BWT Arden's French driver Anthoine Hubert, who died in an accident during a Formula 2 race on August 31, is displayed on a giant screen as drivers and team members observe a minute's silence for Hubert before the start of the Belgian Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit in Spa on September 1, 2019. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere A picture of late BWT Arden's French driver Anthoine Hubert, who died in an accident during a Formula 2 race on August 31, is displayed on a giant screen as drivers and team members observe a minute's silence for Hubert before the start of the Belgian Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit in Spa on September 1, 2019. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Årsagen til det voldsomme uheld var, at Alex Peroni kom bredt ud i Parabolica-kurven og ramte en kerb.

Kontakten mellem bil og kerb fik raceren til at lette, mens kerben nærmest eksploderede.

Uheldet skænnede således Formel 3-løbet, hvor danske Christian Lundgaard ellers startede fra pole position.

Danskeren røg dog i karambolage og skadede sin racer og sluttede langt tilbage i feltet, mens heatet blev vundet af stortalentet, Ferraris juniorkører Robert Shwartzman.