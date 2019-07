Tysklands Grand Prix ændrede ikke på, at Haas står foran en vigtig beslutning: Hvem skal køre for teamet i 2020?

Det er en beslutning, der skal tages på baggrund af en 2019-sæson, der lovede så meget, men indtil nu blot har leveret 19 VM-point. Er det efter tre år med samme line-up nu tid til, at der kommer friske kræfter og nye ideer ind i teamet?

Kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean peger entydigt på bilen, når der skal findes en forklaring på Haas' katastrofale forår. Teamchef Günther Steiner er enig i, at Haas' VF19 - og dens udnyttelse af dækkene - er den primære årsag til, at teamet ligger på niendepladsen i VM.

Men i den frustrerende stemning, der langsomt men sikkert breder sig i Haas-lejren, vil der før eller siden også være nogen, der stiller spørgsmål ved kørerne. Bruger de for meget energi på at slås indbyrdes og for lidt på at bringe hele teamet fremad? Det er et relevant spørgsmål, der har affødt rygter om, at Haas vil skifte en eller måske endda begge kørere.

Jeg tror ikke, det sidste sker. Steiner og teamejer Gene Haas ved, at kontinuitet er en af grundstene i Formel 1-succes. Magnussen har jo også allerede en kontrakt for 2020, og selvom den utvivlsomt indeholder performance- og exitklausuler, har han leveret, hvad han skulle.

Når bilen har været til det – som under kvalifikationerne i Monaco og Østrig – er Magnussen sensationelt hurtigt. Og i løbene har han også fået ganske meget ud af den problematiske VF19 – i hvert fald langt mere end Grosjean, der i den samlede VM-stilling har fire VM-point mod danskerens 15.

Jeg tror derfor på at Kevin Magnussen sidder godt og fast i sit Haas-sæde, men Grosjean har problemer.

For det første er hans fejlkvote betydeligt højre end danskerens. Mens Magnussen kun har haft et stor Haas-crash i år, har Grosjean haft en lang række afkørsler. Og det er én ting at ryge i autoværnet, fordi man oversatser på et afgørende tidspunkt, men ’dumme’ koncentrations- og frustrationsfejl er nærmest utilgivelige i verdens dyreste sport.

Her ses Kevin Magnussen i sin racer til Tysklands grandprix på Hockenheim d. 28. juli. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Her ses Kevin Magnussen i sin racer til Tysklands grandprix på Hockenheim d. 28. juli. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Og dem har Grosjean altså haft flere af – senest på vej ud af pitten under den første træning i Silverstone for 14 dage siden. Sammenstødet på Hockenheim hører efter min mening også til i denne kategori.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean bliver aldrig hinandens bedste venner, og søndagens sammenstød – det tredje inden for mindre end tre måneder - har ikke forbedret forholdet. Som jeg skriver i min ’katakterbog’ mener jeg, at Grosjean havde langt størsteparten af skylden for det seneste sammenstød. Men uanset hvem der har haft skylden for de alt for mange Haas-sammenstød, understreger det behovet en udskiftning.

Jeg er ikke i tvivl om, at det er Grosjean, der skal udskiftes.

Ikke fordi Magnussen er dansker, men fordi Grosjean som nævnt laver for mange fejl. Fordi han har været den primære årsag de sammenstød Haas-kørerne har haft. Fordi han er syv år ældre end Magnussen. Fordi han belaster Haas' budget – både på løn- og reservedelskontoen – mere end danskeren. Og allermest fordi Magnussen bortset fra en kortvarig formnedgang sidste efterår har været den mest stabile Haas-kører i nu to år.