Max Verstappen (Red Bull) var hurtigst under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix på Red Bull Ring. Det var hollænderens tredje pole position i træk, og søndag er han nu favorit til også at tage sin tredje grandprixsejr i træk.

»Det er fint med pole position, men den afgørende del af kvalifikationen var faktisk ikke optimal. Jeg var den første bil ude på banen, og manglede derfor en bil, jeg kunne slipstreame ned ad langsiderne. Men selvfølgelig er jeg tilfreds med pole position – og med at Sergio (Perez, hans teamkammerat, red) tog tredjepladsen,« sagde Verstappen.

Selvom Hollands Grand Prix i Zandvoort i september vender tilbage til Formel 1-kalenderen efter en pause på 35 år, er Red Bull Ring også en slags hjemmebane for Max Verstappen. Banen ejes af hans arbejdsgiver, og titusindvis af hans landsmænd er rejst til Østrig for at støtte Verstappen i det første Formel 1-løb efter coronapandemien med fuld tilskueradgang.

»Det er fantastisk at se så mange orange (Hollands nationalfarve, red.) tilskuere. De hoppede og dansede, da det stod klart, at jeg havde sikret mig pole position,« fortsatte Verstappen.

Verstappen har højst overraskende også en orange bil ved siden af sig på startgridden. Lando Norris satte næstbedste tid i sin McLaren, og skal dermed for første hang nogensinde starte i første række.

»Det føles bare godt at skulle starte oppe foran,« jublede den 21-årige englænder.

»Vi har forbedret bilen i forhold til sidste uge, og kvalifikationen forløb uden problemer. Jeg er glad – og en lille smule skuffet, for jeg manglede kun fire hundrededele sekund i at score min første pole position,« fortsatte Norris, der er den eneste kører i feltet, der har scoret point i alle 2021-løb.

For Lewis Hamilton og Mercedes blev kvalifikationen en skuffelse. Tidligere på dagen var man blevet enige om en kontraktforlængelse for 2022-23, men i kvalifikationen blev det kun til en fjerdeplads til Hamilton og en femteplads til teamkammeraten Valtteri Bottas.

Men det de seneste uger er blevet tydeligt, at Red Bull nu har en hurtigere bil end Mercedes, er det overraskende, at Mercedes-kørerne også blev slået af Norris. McLaren kører med Mercedes-motorer, og resultatet af kvalifikationen tyder derfor på, at det mere er Mercedes´ bil end deres motor, der er blevet overhalet indenom af Red Bull og Honda.

Østrigs Grand Prix starter søndag klokken 15.00.