Kommer der en ny kører til Haas-teamet næste sæson?

Forespørgslerne er der i hvert fald, fortæller hold-bossen Günther Steiner til PlanetF1.

Han understreger, at holdet ikke kigger aktivt efter en erstatning til Kevin Magnussens franske holdkammerat Romain Grosjean, men det forhindrer ikke interesserede kørere i at henvende sig og spørge ind til den hurtige Haas-racer.

»Jeg vil ikke sige, at vi kigger os omkring. Der er mange, der spørger til os, lad os sige det på den måde,« siger Günther Steiner til mediet.

»Der er folk, der henvender sig af åbenlyse årsager for at høre mere om, hvad vi laver. Hvis folk henvender sig, betyder det ikke nødvendigvis, at de vil med på holdet, måske spørger de bare ind til, hvad andre laver,« siger Günther Steiner, der kalder det en del af jobbet at orientere sig om markedet.

Haas-teamet har endnu ikke meldt ud, hvem der skal køre for holdet næste sæson. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Lige nu har Haas endnu ikke sat navn på de to kørere, der skal tørne ud for holdet i 2019, men forventningen er ifølge flere eksperter, at Kevin Magnussen er en af dem, for danskeren har gjort det godt det sidste stykke tid.

Værre ser det ud for franske Romain Grosjean, der i de første otte løb i 2018 ikke fik ét eneste point. Dog understreger Günther Steiner, at der ikke er truffet en beslutning endnu.

»Vi tager en beslutning efter pausen om, hvad vi gør, men lige nu tænker vi ikke over det. Vi skal først se, hvad Ferrari og Renault gør i fremtiden, og så kan vi så småt komme i gang,« siger Günther Steiner, der understreger, at Haas ikke nødvendigvis skal vente på at høre, hvad de to hold gør. Hvad Renault og Ferrari gør kan blot få en indflydelse på markedet, understreger Haas-bossen.

Det næste Formel 1 Grand Prix køres i august, hvor det går løs i Belgien.