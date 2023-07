Det er kun få år, siden superstjernen Lando Norris fik stjålet sit unikke og milliondyre Richard Mille-ur foran Wembley.

Nu er Formel 1-stjernen så blevet udsat for endnu et tyveri.

Denne gang var han på ferie i den spanske ferieperle Marbella, da tyve brød ind i hans feriehus og stjal 'dyre' genstande.

Det fortæller han ifølge The Sun.

»Vi var ude at spise middag, og vores hus blev røvet. Det er en blanding af ting, der er blevet stjålet. Nogle er dyre, andre er ikke så dyre. Der er en efterforskning i gang, så jeg kan ikke sige mere,« siger han.

McLaren-køreren var på ferie i Marbella med blandt andre TikTok-stjernen Jennie Dimova, der har over 23 millioner likes på det sociale medie.

I en video fortæller hun om episoden.

»Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg ser sådan her ud, er det, fordi vores villa blev røvet.«

TikTok-influencer Jennie Dimova var på ferie med Formel 1-stjernen Lando Norris, da der var indbrud i deres feriehus. Foto: Instagram/Jennie Dimova Vis mere TikTok-influencer Jennie Dimova var på ferie med Formel 1-stjernen Lando Norris, da der var indbrud i deres feriehus. Foto: Instagram/Jennie Dimova

»Alt, jeg nogensinde har ejet: mine tasker, mit tøj, mine sko, mine smykker, alt er fucking væk.«

»Jeg har seriøst intet tilbage efter at have samlet de her ting i fucking årevis. Jeg græd i to timer, men hvad kan jeg fucking gøre?« fortsætter hun.

Jennie Dimova dater ifølge mediet racerkøreren Max Fewtrell, der er en af Lando Norris' gode venner.

Lando Norris kører mod Kevin Magnussen og resten af Formel 1-stjernerne i Østrig søndag klokken 15. Du kan følge løbet live på bt.dk.