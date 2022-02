Ruslands Formel 1-grandprix er umuligt at afholde på grund af situationen i Ukraine, oplyser Formel 1 på Twitter.

Det skulle køres i Sotji 25. september.

'Vi holder øje med udviklingen i Ukraine med sorg og chok, og vi håber på et skift og en fredelig løsning på den igangværende situation,' skriver organisationen.

'Torsdag aften diskuterede Formel 1, holdene og FIA (Det Internationale Motorsportsforbund, red.) sportens holdning, og konklusionen er – også med alle relevante parters holdninger – at det er umuligt at gennemføre det russiske Grand Prix under de nuværende omstændigheder.'

2022-sæsonen i Formel 1 bestod oprindeligt af 23 løb, men nu er der altså kun 22 i kalenderen. Det første køres i Bahrain 22. marts.

Formel 1-holdene har siden onsdag testet deres nye biler i Barcelona. Fredag valgte Haas, der er sponsoreret af det russiske selskab Uralkali, og hvis biler normalt har russiske farver, at fjerne blå og rød fra sine biler, så de blot var hvide.

Samtidig har teamchef Günther Steiner meddelt, at der skal »findes en løsning« angående holdets russiske kører, Nikita Mazepin.