De fleste vil nok finde det svært at takke nej, hvis borgmesteren i New York City gav et godt tilbud.

Særligt, hvis man for eksempel arrangerer store sportsbegivenheder, må millionbyen være en drømmedestination som vært for begivenheden.

Men NYCs borgmester, Eric Adams, modtog forleden et klart 'nej tak', da han foreslog, at et område af storbyen i fremtiden kunne bruges som Formel 1-bane.

Det skriver Autosport.

Tre af motorsportens mest magtfulde herrer. Mohammed ben Sulayem, præsident i FIA, Greg Maffei, Liberty Media CEO, og John Elkann, bestyrelsesformand for Ferrari, var samlet ved Miamis grandprix. Foto: Jared C. Tilton

Det er Greg Maffei, der er CEO i Liberty Media, som ejer Formel 1, der har afvist borgmesterens ellers indbydende invitation.

»Hans forslag om at bruge Randalls Island er ikke den perfekte destination for os,« lyder det fra Maffei.

»New York er et fantastisk sted, men jeg har svært ved at se, at de lukker Central Park for os,« fortsætter Maffei med en hentydning til, hvad der kunne være Formel 1s ønskeplacering for et løb i New York.

»Jeg tror, at i realiteten er et byløb i New York meget, meget, meget svært. Las Vegas er et af de få steder i USA, hvor du kan stable et byløb på benene. De har en anden mentalitet.«

Formel 1 offentliggjorde for nylig, at Las Vegas kommer på kalenderen i 2023.

Det er ikke første gang, at New York City spøger i Formel 1.

I 2013 var der faktisk planlagt et løb på den anden side af Hudson-floden i New Jersey, men det løb blev aldrig til noget.