Racerkøreren Kevin Magnussen bliver alligevel ikke noteret for en ottendeplads for sidste weekends Formel 1-grand prix i USA.

Således har Formel 1 annulleret den straf, som Fernando Alonso (Alpine) modtog efter løbet.

Den betød ellers, at Magnussen avancerede fra niende- til ottendepladsen, men nu rykkes danskeren altså tilbage på niendepladsen.

Det er konsekvensen af en ny beslutning fra Formel 1, der oplyser om ændringen i en pressemeddelelse.

Dermed mister Magnussen to point. I stedet for fire point får han to point ud af sidste weekends anstrengelser i USA. Hans total er nu 24 point for sæsonen.

Den omstødte beslutning er truffet i Mexico City, hvor weekendens grand prix køres.

Det var en protest fra Haas, der efter løbet i USA førte til, at Fernando Alonso i første omgang blev degraderet fra 7.- til 15.-pladsen.

Søndag venter næste Formel 1-grand prix, når Kevin Magnussen og de andre store stjerner indtager Mexico City.