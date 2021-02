Danske Frederik Vesti fortæller, hvordan han for alvor blev tændt på at blive en del af Mercedes' Formel 1-team.

Det gør den 19-årige dansker i et interview med engelske Autosport.

I seneste måned kom det frem, at Frederik Vesti var blevet en af få akademikørere hos årtiets bedste og mest succesfulde Formel 1-team, der har vist sig ekstremt gode til at gøre deres talenter til stjerner i motorsportens superliga.

Det var i forbindelse med et løb i Formel 4 for et par år siden, at Frederik Vesti og Mercedes-bossen Toto Wolff fik øjnene op for hinanden.

Toto Wolff gjorde et stort indtryk på danske Frederik Vesti.

Mødet med Formel 1-bossen gjorde et kæmpe indtryk på den unge dansker.

»Jeg kørte Formel 4 på Hockenheim i en weekend, hvor Formel 1 også kørte. Den dag tog jeg både pole og sejren, og han (Wolff, red.) kom på podiet og lykønskede mig,« siger Frederik Vesti og fortsætter:

»Det hele føltes så uvirkeligt for mig. Det var her, at det gik op for mig, at jeg ville gøre alt for at blive Mercedes-kører og have Toto som min chef.«

Og sådan blev det.

Nu skal Frederik Vesti forsøge at imponere Mercedes-ledelsen endnu mere, når han tager hul på sin anden sæson i Formel 3.

Ser man på Mercedes tre seneste juniorer, så har danskeren gode chancer for at nå Formel 1. Frederik Vesti er dog forsigtig med at sammenligne sig for meget med kollegaerne fra akademiet.

»Jeg ser ikke mig selv som den nye Russell. Jeg ser mig som Frederik Vesti,« siger han og tilføjer:

»Mercedes har vist, at de har redskaberne til at udvikle kørere som George (Russell, red.) og Esteban (Ocon, red.). Men hvis du ikke bliver ved med at forbedre sig, kommer du aldrig i Formel 1.«

Ifølge Frederik Vesti bedømmer Mercedes ham mindst lige så meget ud fra, hvordan han tackler modgang og ikke kun på topresultater.

»Jeg har vist, at jeg kan samle mig selv op efter svære tider, og jeg tror, at det er centralt i en kørers karriere,« siger Frederik Vesti.

Han ser anser heller ikke ankomsten hos Mercedes som et ekstra tungt pres for at levere på banen.

»Der vil altid være pres, og det har der været siden gokart-tiden. For mig betyder valget af Mercedes ikke et større pres. Det betyder, at jeg har en stor mulighed for at arbejde med en gruppe af ekstremt målrettede og velforberedte mennesker,« slår Frederik Vesti fast.