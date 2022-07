Lyt til artiklen

Formel 1-løbet på den legendariske Silverstone-bane har fået en kaotisk start.

Samtidig med et voldsomt uheld i starten af løbet, som gik hårdt ud over kineseren Guanyu Zhou og flere andre kørere, var aktivister løbet ind kørebanen et andet sted på Formel 1-banen.

Et ukendt antal aktivister var kommet gennem indhegningen og hoppet ind på kørebanen, hvor de havde sat sig. Det kunne være endt grueligt galt, fortæller et øjenvidne på Twitter.

Vagter og politi fik dog hurtigt fanget og fjernet aktivisterne, og Formel 1-kørerne nåede aldrig hen til stedet, hvor protestaktionen fandt sted, da det voldsomme uheld havde afbrudt løbet.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2022 Red Bull's Max Verstappen and Ferrari's Carlos Sainz Jr. in action at the start of the race Pool via REUTERS/Matt Dunham Foto: MATT DUNHAM Vis mere Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2022 Red Bull's Max Verstappen and Ferrari's Carlos Sainz Jr. in action at the start of the race Pool via REUTERS/Matt Dunham Foto: MATT DUNHAM

»Løbet blev først afbrudt, efter aktivisterne var løbet ind på banen. Ingen vidste, at det røde flag var blevet vist. Jeg troede helt oprigtigt, at nogen ville blive ramt. Det kunne være endt rigtig grimt,« skriver Helena Hicks på Twitter.

Hun arbejder for Alpine Formel-1-holdet, og har taget billedet at aktivisterne, der føres væk. FIA, der arrangerer Formel 1-løbene, bekræfter, at episoden er fundet sted.

»Vi kan bekræfte, at adskillige folk forsøgte at trænge ind på banen efter det røde flag. De blev hurtigt fjernet, og nu tager de lokale myndigheder sig af sagen,« oplyser FIA.

Løbsarrangørerne skulle have været forberedt på, at en protestaktion kunne finde sted, skriver Mirror. Det er endnu uklart, hvad de protesterede imod.