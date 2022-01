Ligesom sin far har Mick Schumacher altid værnet enormt meget om sit privatliv.

Især den del, der omhandler familien. Han taler sjældent om sin verdensberømte far, og det er heller ikke en ting, journalister spørger ind til.

Men da Michael Schumacher mandag fyldte 50 år, fik han en hyldest fra sin søn, der i dag også kører Formel 1.

'Tillykke med fødselsdagen, far,' skriver Mick Schumacher, der har delt et meget sjældent billede af sig selv og sin far.

Et billede, der er taget, da han var barn og sad i favnen på Michael Schumacher. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

'Dage som disse var vigtige for min stigende interesse for motorsport, og det har stadig betydning den dag i dag. Jeg er så taknemmelig for alle de oplevelser, du har givet mig, og jeg ser frem til at få mange flere i fremtiden,' skriver Mick Schumacher, der så godt som aldrig deler billeder af eller med sin far.

Også Michael Schumachers datter Gina har delt en fødselsdagshilsen med ordene '#keepfighting (bliv ved med at kæmpe, red.)'.

Michael Schumacher har ikke vist sig offentligt, siden han i december 2013 kom alvorligt til skade under en skiferie. Han styrtede, slog hovedet mod en sten, var i livsfare og var længe i koma.

Siden blev han udskrevet, og i dag bor han sammen med sin kone Corinna i parrets fælles hjem.

»Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke. Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til behandlinger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael får det bedre og for at sikre, at han har det godt,« sagde Corinna Schumacher i Netflix-dokumentaren 'Schumacher', der udkom 15. september.

I den medvirkede Mick Schumacher også, hvor han satte nogle sjældne ord på situationen omkring faren, hvis tilstand meget få mennesker kender til.

»Set fra mit perspektiv er det lidt unfair. Min far og jeg ville kunne forstå hinanden på en helt anden måde nu. Vi snakker samme sprog – motorsportens. Vi ville have så meget mere at snakke om. Det er det, jeg tænker mest på. Det ville være så fedt at kunne det. Jeg ville gøre alt for, at vi kunne det,« sagde han blandt andet.