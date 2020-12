Det har været sparsomt med ord, der er kommet fra den kommende Formel 1-kører Mick Schumacher.

Men nu taler han altså endelig om sin far, Michael Schumacher. Det gør han til det tyske medie Bild.

Her hylder han sin far, som den største nogensinde og han er heller ikke bange for at blive sammenlignet med sin far:

»Det er okay med mig. Alle spørgsmålene og sammenligningerne med min far generer mig ikke. For mig er han den bedste i denne sport, som han har givet alt. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal bort fra det.«

Michael Schumacher. Foto: PATRICK HERTZOG

Michael Schumacher nåede at vinde syv verdensmesterskaber og 91 Grand Prix-løb, men i december 2013 slog han hovedet fatalt i en skiulykke.

Her kom han på afveje og slog sit hoved ned i en sten. Hjelmen reddede hans liv, men han blev fløjet på hospitalet og undergik flere operationer.

Siden blev han sat i koma og efterfølgende vækket, men her stoppede oplysningerne dog stille og roligt med at sive ud til offentligheden. Præcist hvordan legenden har det, ved kun de nærmeste.

Og nu er det altså sønnens tur til at gøre sin far kunsten efter. Mick Schumacher har nemlig overtaget Kevin Magnussen plads hos Hass i 2021 og er klar til sin Formel 1-debut, når sæsonen starter op igen i marts.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mick Schumacher (@mickschumacher)

Til Bild fortæller Mick Schumacher, at dagen bliver et helt specielt øjeblik for den 21-årige racerkører og hele familien:

»Det vil helt sikker været et meget bevægende øjeblik, men jeg vil holde fokus på mine mål, mine løb og mit arbejde med holdet. Men det vil generelt være et meget specielt øjeblik.«

Mini-Schumacher bliver holdkammerat med Nikita Mazepin, søn af en russisk milliardær, der senest har været involveret i en større skandale.