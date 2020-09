Mick Schumacher skal køre opvisningsrunde i sin fars Ferrari inden Formel 1-grandprix på søndag.

Racerkøreren Mick Schumacher skal hylde sin far, legenden Michael Schumacher, i forbindelse med søndagens Formel 1-grandprix i Italien.

På Mugello-banen skal sønnen køre en opvisningsrunde i sin fars ikoniske Ferrari inden selve løbet.

Det bekræfter Mick Schumacher på sin Instagram-profil.

Det sker som en hyldest til Michael Schumacher og Ferraris mest vindende racer.

I'm really delighted to have the chance to drive the iconic Ferrari F2004 of my father again. Can't wait for Sunday in Mugello! @scuderiaferrari @ferraridriveracademy #essereFerrari

'Jeg er virkelig beæret over at have chancen for at køre den ikoniske Ferrari F2004 for min far igen. Jeg kan ikke vente til søndag,' skriver han helt præcist.

Ferraris aktuelle Formel 1-kørere, Charles Leclerc og Sebastian Vettel, vil have specialdesignede dragter på i samme anledning, skriver Ferrari på sin hjemmeside.

Michael Schumacher vandt verdensmesterskabet syv gange i perioden fra 1994 til 2004.

29. december 2013 var han ude for en alvorlig skiulykke, da han var på ferie med familien i de franske alper.

Racerkøreren var i kritisk tilstand, gennemgik to hjerneoperationer og blev lagt i kunstig koma i 189 dage.

9. september 2014 annoncerede familien, at han kunne forlade hospitalet i Lausanne og vende tilbage til hjemmet i schweiziske Gland - 254 dage efter sin ulykke. Siden er der ikke sluppet meget ud om hans tilstand.

Den 21-årige Mick Schumacher kører aktuelt i Formel 2-klassen.

/ritzau/