Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke meget, der slipper ud fra privaten hos familien Schumacher.

Men nu har Michael Schumachers datter Gina givet et lille indblik i familielivet - ni år efter Formel 1-legendens livsomvæltende ulykke, der har holdt ham skjult siden da.

Kun få mennesker ved, hvordan han har det i dag, men en af dem er datteren på 25 år.

Efter juleferien valgte hun at dele, hvad hun fik i julegave af far Michael og mor Corinna.

Corinna Schumacher og datteren Gina. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Corinna Schumacher og datteren Gina. Foto: WOLFGANG RATTAY

Hun konkurrerer i en disciplin inden for hestesporten, der kaldes 'freestyle reining', og her fik hun et speciallavet bælte, der passer til sporten.

»Mor og far ramte virkelig plet med julegaverne,« skriver hun på Facebook ifølge Blick .

Gina Schumachers navn er indgraveret på forsiden, men det er detaljen på indersiden af ​​spændet, der skiller sig ud.

»Vi er stolte af dig. Far & Mor,« står der.

Designeren Holly Spagnola står bag det specielle design.

»Der er ikke taget hensyn til omkostningerne,« skriver hun på Instagram.