Alt var timet og tilrettelagt. Men nu må de mange fans vente et godt stykke tid endnu.

En stor anlagt dokumentar-film om Michael Schumacher er blevet udskudt.

»Instruktøren og producenten ønsker ønsker at få mere tid til at gøre filmen færdig på grund af et meget omfattende materiale,« lyder det i en udtalelse fra produktionsselskabet B14 Film til Bild.

Oprindeligt skulle dokumentarfilmen have haft biografpremiere 5. december i år.

Og den var imødeset med stor spænding, fordi den skulle indeholde sjældne interviews med Michael Schumachers familie, venner og rivaler. Samt aldrig tidligere offentliggjort arkivmateriale.

Premieren var planlagt til i år, fordi Michael Schumacher tidligere i 2019 er fyldt 50 år, og fordi det for nylig var 25 år siden, at han vandt sin første VM-titel i Formel 1.

Produktionsselskabet har den noget ildevarslende tilføjelse til den kortfattede udtalelse, at en 'ny premieredato vil blive offentliggjort, når den tid kommer'.

Ifølge Bild kommer det dog til at tage noget tid.

Mediet erfarer, at en ny premiere på Michael Schumacher-dokumentaren først kommer til at ske i fjerde kvartal af 2020. Altså om et års tid.

I mellemtiden må offentligheden affinde sig med intet nyt om den syvdobbelte verdensmester, der siden sin skiulykke for snart seks år siden levet afskærmet fra offentligheden i familiens hjem i Schweiz.

Ingen ud over den nærmeste omgangskreds kender til hans egentlige tilstand, og det fik i den seneste uge ny opmærksomhed i - pudsigt nok - en helt ny tv-dokumentar.

I 'Die Michael Schumacher Story', der onsdag blev sendt hos RTL, fortalte den tidligere manager og ven Willi Weber, hvordan racerlegendens hustru, Corinna Schumacher, ikke vil lade ham komme på besøg:

»Hun er nok bange for, at jeg med det samme vil se, hvad der foregår, og fortælle alle sandheden,« lyder det i dokumentaren fra Willi Weber.

Siden er der ganske usædvanligt kommet et modsvar fra Schumacher-familien.

»Man skal forstå, at vi blot følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig - som vi altid har gjort,« har Corinna Schumacher sagt.

