Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»I dag skal vi hylde en person. En person med et stort hjerte og som altid har fundet det vigtigt at tænke på andre.«

Sådan lød det i sidste uge fra premierministeren i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst.

Og personen der blev omtalt, var Formel 1-legenden Michael Schumacher, der fik en pris for at bidrage til de tyske kommuner.

En pris, motorsportslegendens kone Corinna og datter Gina modtog på hans vegne på scenen i Køln, hvor roserne væltede ind.

Corinna Schumacher kunne ikke holde tårerne tilbage. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Corinna Schumacher kunne ikke holde tårerne tilbage. Foto: SASCHA STEINBACH

»Michael Schumacher har også altid tænkt på dem, der ikke er velhavende. Han har stille hjulpet dem med gavmilde donationer, og hans familie fortsætter med det velgørende arbejde,« lød det om legenden, der ikke har vist sig offentligt siden den voldsomme skiulykke i 2013.

Da hyldesttalen var færdig, kvitterede salen med stående bifald, og det fik tårerne frem hos Corinna Schumacher, der måtte tørre øjnene, mens hun stod på scenen med sin datter og den tidligere Ferrari-chef Jean Todt.

'En rørende ceremoni i Køln for at ære Michael Schumachers fantastiske karriere og arbejde med velgørenhed sammen med Corinna, Gina og statsminister Hendrik Wuest. Jeg mødte Michael for 30 år siden hos Ferrari, hvor han udlevede sin passion og bragte glæde til millioner af mennesker. Kæmp videre,' skrev Todt efterfølgende på Twitter.

Mick Schumacher havde ikke mulighed for at deltage, da han var syg, skriver Daily Mail.

Corinna Schumacher og datteren Gina. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Corinna Schumacher og datteren Gina. Foto: INA FASSBENDER

I dag bliver 53-årige Schumacher passet i sit hjem ved Genevesøen i Schweiz, hvor familien overvåger ham nøje, og meget lidt er blevet delt om hans tilstand siden ulykken den 29. december 2013.

Her stod Michael Schumacher på ski med sin søn ved skisportsstedet Meribel i de franske alper, da han styrtede.

Schumacher slog højre side af hovedet mod en sten og knækkede hjelmen.

Han var siden i koma flere måneder, ligesom han var igennem operationer, men præcist hvordan han har det i dag, ved kun de nærmeste.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: ERIC GAILLARD

I dokumentaren om Michael Schumacher, der udkom i september 2021 løftede Corinna Schumacher dog en smule af sløret for, hvordan det går i dag.

»Michael er her. Han er anderledes, men han er her, og det giver os styrke. Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til behandlinger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael får det bedre og for at sikre, at han har det godt,« fortalte hun.

I samme dokumentar fortalte Mick Schumacher, at han ikke kan det samme med sin far, som alle andre kan.

»Set fra mit perspektiv er det lidt unfair. Min far og jeg ville kunne forstå hinanden på en helt anden måde nu. Vi snakker samme sprog – motorsportens. Vi ville have så meget mere at snakke om. Det er det, jeg tænker mest på. Det ville være så fedt at kunne det. Jeg ville gøre alt for, at vi kunne det,« fortalte Haas-køreren i dokumentaren.