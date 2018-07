Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen kan smile ekstra stort i disse dage.

For han er for første gang siden april tilbage i top 10 på Formel 1s 'power ranking', hvor også holdkammeraten Romain Grosjean optræder. Det fremgår af Formel 1s hjemmeside.

Danskeren indtager sjettepladsen, hvilket er to pladser bedre end sin franske holdkammerat hos Haas, og at Kevin Magnussen atter er at finde i den finde ende af skalaen skyldes hans præstationer ved de to sidste grandprix.

Holdet er tilbage, og det skyldes i høj grad Kevins motivation, lederskab og køreegenskaber,

Først blev det til en sjetteplads i Frankrig, og efterfølgende en placering som nummer fem i Østrig.

»KMag har været ude af top ti siden Baku. Han startede ellers sæsonen som den højest rangerede kører som følge af nogle fænomenale løb. Mens Canada var en hård weekend for holdet, kæmpede Haas sig tilbage i Frankrig og Østrig med Magnussen i spidsen. Hans holdkammerat havde indtil sidste weekend ikke fået nogle point, så det har været Magnussen, der har trukket det største læs, og det er styrken i hans karakter og hans positivitet hele vejen igennem, der har ledt holdet ud af sumpen,« lyder det i begrundelsen for Kevin Magnussens placering.

Fakta Top 10 1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Valtteri Bottas

4. Lewis Hamilton

5. Sebastian Vettel

6. Kevin Magnussen

7. Carlos Sainz

8. Romain Grosjean

9. Daniel Ricciardo

10. Esteban Ocon



Kilde: Formula1.com

Danskeren lå nummer et på ranglisten efter de første to grandprix i sæsonen.

Efter løbet i Kina rykkede han ned som nummer tre, men siden sæsonens fjerde grandprix i Baku har Kevin Magnussen slet ikke været en del af top 10.

Noget, der altså har ændret sig nu, for Haas opnåede det bedste resultat i holdets historie i Østrig, hvor det blev til i alt 22 point, da Romain Grosjean blev nummer fire.

Kevin Magnussen i sin bil. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Kevin Magnussen i sin bil. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Holdet er tilbage, og det skyldes i høj grad Kevins motivation, lederskab og køreegenskaber,« skriver Formel 1 om Kevin Magnussen og Haas.

Top 10-listen toppes af Max Verstappen, som er rykket fem pladser frem. Tilgengæld er Lewis Hamilton rykket tre pladser tilbage, og han er nu 'kun' nummer fire.