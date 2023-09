Han blev hyldet som en legende, da han stoppede karrieren sidste år.

Men nu kan en vild overraskelse være under opsejling med verdensstjernen Sebastian Vettel i hovedrollen.

Den tyske racerstjerne bliver sat i forbindelse med et comeback, der vil få motorsportsfans hjerter til at banke af spænding.

Den firedobbelte verdensmester kan ifølge Auto Motor und Sport ende på et vaskeægte superhold, hvis han vender tilbage til motorsport.

Sebastian Vettel kan gøre comeback. Foto: Amr Alfiky/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet kan en test allerede finde sted i den nærmeste fremtid for at finde ud af, hvor Sebastian Vettel står i forhold til en tilbagevenden til racerbanerne.

Bliver comebacket en realitet, bliver det til gengæld ikke som Formel 1-kører, men derimod som Porsche-stjerne på ikoniske Le Mans og i VM-serien for sportsvogne.

Det britiske hold Jota Sport skulle angiveligt have tilbudt en kontrakt til Vettel i håbet om at skabe et hold bestående af tre superstjerner.

Den tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button og Formel 1-løbsvinder Robert Kubica skal være de andre to kørere i teamets anden Porsche 963 i topklassen i 2024.

Det er samme bil som den danske racerstjerne Michael Christensen kører i for Porsches fabrikshold.

Sebastian Vettel var gæst ved weekendens Formel 1-grandprix i Japan, hvor han satte ord på sine comeback-chancer.

»Intet er afgjort eller underskrevet endnu, men jeg har det i baghovedet og har fortsat tid til at beslutte mig.«

»Hvis jeg på et tidspunkt når frem til, at jeg ikke fungerer uden at køre ræs, så vil jeg køre igen,« siger han.

Jota har allerede én Porsche i topklassen. Den køres af Antonio Felix da Costa, Will Stevens og Yifei Ye. Foto: JT/AP/Ritzau Scanpix

Auto Motor und Sport mener at vide, at Vettel skal teste en LMP2-bil for Jota-holdet i den nærmeste fremtid.

Et chokcomeback for Sebastian Vettel kan i princippet ende med at være skidt nyt for en anden dansker.

Stortalentet Oliver Rasmussen kører nemlig for Jota i netop LMP2-klassen, og hvis det britiske hold ender med at udvide med en ekstra bil i topklassen Hypercar kunne danskeren være et oplagt bud som chauffør.

Den 22-årige dansker, der har vundet ét løb i år, ligger nummer otte i VM-serien med holdkammeraterne David Heinemeier Hansson og Pietro Fittipaldi inden sæsonens sidste løb i Bahrain i november.