Den tidligere Formel 1-boss for Renault-holdet Flavio Briatore er blevet hasteindlagt på et hospital i Milano.

Det skyldes, at han er blevet smittet med Covid-19. Hans tilstand er ifølge det italienske medie L'Espresso alvorlig.

Indlæggelsen kommer få dage efter, at Flavio Briatore var ude og kritisere regeringen i Italien for at lukke natklubberne efter endnu et corona-udbrud.

Hans Billionaire club i Porto Cervo blev blandt andet lukket, fordi mere end 50 ansatte var konstateret smittet med den frygtede virus.

Den 70-årige Formel 1-personlighed viste sin utilfreds med regeringens beslutning på Facebook.

'Mit hjerte gør ondt, når jeg ser økonomien blive slagtet af personer, der aldrig har gjort noget i deres liv,' skrev han helt præcist.

Og det er bestemt ikke første gang, at Flavio Briatore kommer i rampelyset for kontroversielle ting.

Han blev således smidt ud af Formel 1, fordi han bad en kører om at køre galt med vilje, da det kunne hjælpe holdkammeraten Fernando Alonso.

Straffen for episoden i 2008 kostede Flavio Briatore karantæne fra sporten resten af livet. Han appellerede dog beslutningen og fik medhold i retten i Frankrig. Alligevel valgte han aldrig at vende tilbage.

Han danner for tiden par med Maria Ludovica på 24 år. Derudover er han venner med den amerikanske præsident, Donald Trump.