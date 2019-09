Michael Schumacher er ved bevidsthed.

Den syvdobbelte formel 1-kører kom slemt til skade for snart seks år siden ved et skistyrt, men nu ser det ud til, at hans helbred er i fremgang.

Det skriver det franske medie Le Parisien.

Ifølge avisen er det en ansat ved den cardiologiske afdeling ved Hospital Georges-Pompidou i Paris, som har fortalt en kollega, at Formel 1-legenden er ved bevidsthed.

Der har været mange rygter om tyskerens egentlige tilstand siden styrtet sidst i 2013, hvor han pådrog sig et kraniebrud.

Efterfølgende lå han i kunstig koma i flere uger, og siden ulykken har han ikke vist sig offentligt.

Opdateres...