Lørdag var det fem år siden, Michael Schumacher kom alvorligt til skade.

Men her fem år senere er det fortsat meget sparsomt, hvad vi egentlig ved om Michael Schumachers tilstand.

Og det er der to helt særlige grunde til, skriver tyske Focus.

For det første er der så store udsving i Michael Schumachers tilstand, der gør det næsten umuligt at komme med pålidelige forudsætninger for fremtiden.

Tidligere Formel 1-kører Michael Schumacher fylder 50 år torsdag den 3. januar 2019. . (Foto: TONY GENTILE/Ritzau Scanpix) Foto: TONY GENTILE Vis mere Tidligere Formel 1-kører Michael Schumacher fylder 50 år torsdag den 3. januar 2019. . (Foto: TONY GENTILE/Ritzau Scanpix) Foto: TONY GENTILE

»Selv ikke de bedste og dyreste læger i verden kan spå en oprigtig tilstand. Den ene dag kan der være forbedringer, som kan ændre sig allerede den næste dag,« skriver mediet.

Netop af den årsag vil Schumachers manager, Sabine Kehm, aldrig kommet med en offentlig udtalelse.

»For gør hun det, vil hun højst sandsynligt være nødt til at gøre det dagen efter. Og dagen efter igen grundet de mange udsving. Derfor kommer hun formentlig kun med en udmelding, når der er et konkret håb for en forbedring,« skriver mediet endvidere.

Sabine Kehm har også tidligere udtalt, at hun af respekt til Michael Schumacher og familien ikke vil udtale sig.

Michael Schumachers manager, Sabine Kehm. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK Vis mere Michael Schumachers manager, Sabine Kehm. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK

»Det har altid været klart, at Michael (Schumacher, red) er et privat menneske. På et tidspunkt sagde han til mig: 'Du behøver ikke ringe til mig det næste år. Jeg forsvinder,'« fortalte Sabine Kehm tilbage i 2016 og tilføjede:

»Jeg tror, det var en hemmelig drøm for ham at kunne forsvinde fra offentligheden. Det er derfor, jeg ikke har ladet oplysninger komme ud. Jeg ønsker at respektere hans ønske.«

Det var den 29.december december 2013, at Michael Schumacher var ude for en alvorlig skiulykke, efter han kørte offpiste i de franske alper. I ulykken slog han hovedet voldsomt og blev hastet på hospitalet. Her blev han lagt i kunstig koma, mens lægerne de næste seks måneder kæmpede for hans liv.

Som nævnt ved vi ikke meget om hans tilstand, men Daily Mail kunne for nylig berette, at Michael Schumacher ikke længere er 'sengeliggende'.