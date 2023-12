Den tidligere Indy 500-vinder Gil de Ferran er gået bort i en alder af 56 år.

Han døde fredag, mens han kørte ræs med sin søn, hvor han fik et hjerteanfald.

Det bekræfter flere tidligere kolleger overfor nyhedsbureauet AP.

Kollegaen Tony Kanaan siger, at Ferran var sammen med sin søn på den private bane i Opa-Locka i Florida, hvor han pludselig kørte ind til siden, da han efter sigende ikke havde det godt.

Kanaan fortæller yderligere, at Ferran havde fået et hjerteanfald og ikke kunne genoplives, trods han blev hastet til hospitalet.

Gil de Ferran, der er indehaver af hastighedsrekorden på lukket bane, arbejdede frem til sin død hos Formel 1-holdet McLaren.

På X bekræfter holdet ligeledes dødsfaldet.

'Alle hos McLaren Racing er chokerede og dybt berørte over at høre, at vi har mistet et elsket medlem af vores McLaren-familie.'

'Vi sender vores dybeste medfølelse til Gil de Ferrans familie, venner og kære,' skriver holdet.

Det brasilianske motorsportsikon fungerede som sportsdirektør hos McLaren fra 2018 til 2021, og siden maj har han arbejdet i en konsulentrolle for holdet.