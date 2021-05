Presset på Lewis Hamilton (Mercedes) stiger.

Efter fire overlegne VM-titler i træk bliver den 36-årige englænder nu udfordret af 23-årige Max Verstappen (Red Bull), der inden søndagens portugisiske grandprix i Portimao blot er et point efter Hamilton.

I Portimao starter Hamilton og Verstappen fra henholdsvis anden- og tredjepladsen, mens Valtteri Bottas i den anden Mercedes holder i pole position.

Verstappen satte faktisk den hurtigste tid i kvalifikationen, men fik den frataget, fordi han havde været ude over baneafgrænsningen.

Lewis Hamilton (t.v.) og Max Verstappen er begge startet VM 2021 med en første- og en andenplads.

»Det var irriterende, men det bliver bedre i morgen,« lovede hollænderen, der også følte sig hæmmet af trafik.

I Red Bull-lejren anklager man Hamilton for at bruge psykologisk krigsførelse i kampen for at sætte Verstappen på plads. Hamilton har de seneste uger forsøgt at lægge pres på den unge hollænder ved at udnævne ham til VM-favorit. Senest er Hamilton også gået i den modsatte retning ved at antyde, at hans tidligere kampe med Sebastian Vettel var hårdere end dem, han nu har med Verstappen.

Men Red Bull-chef Helmut Marko siger:

»Det kan Lewis godt opgive – Max lytter ikke til det. Og det viser bare, at Lewis tager truslen fra Max alvorligt.«

Hamilton har de seneste år slået de fleste af de Michael Schumacher-rekorder, der længe så ud til at skulle bestå for evigt. Rekorderne for flest grandprixsejre, pole positions, podieplaceringer og VM-point har Hamilton for længst sikret sig. Med hensyn til VM-titler står han lige med Schumacher – begge har vundet verdensmesterskabet syv gange.

Det er den sidste, vigtige rekord, Hamilton mangler, og måske har han indset, at det bliver svært at få den i år, hvor Verstappen presser så hårdt på. I hvert fald åbnede Hamilton i Portimao op for, at han fortsætter i Formel 1 i 2022.

Efter 14 år i motorsportens kongeklasse indgik han op til denne sæson kun en etårig aftale med Mercedes. Det blev af mange opfattet, som om han ville slutte sin flotte karriere efter 2021-sæsonen, men nu siger han:

»Jo – jeg planlægger også at være her næste år!«