Kevin Magnussens tidligere arbejdsgiver Haas F1 Team har netop præsenteret deres 2021-model, der i den kommende sæson skal køres af Mick Schumacher og Nikita Mazepin.

Magnussen mistede sin plads hos Haas, fordi det lille team er økonomisk presset efter coronapandemien. Både Schumacher og Mazepin betaler i modsætning til Magnussen og hans teamkammerat igennem de fire Haas-sæsoner Romain Grosjean for deres pladser i teamet.

Nu viser det sig, at Mazepin-familien også bliver Haas-teamets nye titelsponsor. Holdet hedder i denne sæson officielt Urakali Haas F1 Team. Urakali er en af verdens største kemiske virksomheder med speciale i kaliumklorid, og Nikita Mazepins far Dmitri står i spidsen for foretagendet.

»Jeg er glad for at kunne byde Urakali velkommen til Haas F1 Team, og vi ser frem til at repræsentere firmaet,« udtaler temamejer Gene Haas.

Haas F1 Team har indtil nu kun haft én anden titelsponsor: Den kontroversielle energidrikproducent Rich Energy lagde navn til Magnussens hold i 2019, men samarbejdet sluttede kontroversielt med ubetalte regninger og gensidige beskyldninger efter bare en halv sæson.

Haas præsenterede torsdag også 1&1, et telekommunikationsfirma fra Schumachers hjemland, Tyskland, som ny sponsor.

Det danske tøjmærke Jack & Jones har igennem tre år været sponsor for Haas F1 Team, men afsluttede samarbejdet, da aftalen udløb efter sidste sæson.