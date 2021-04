Selvom Kevin Magnussen er ude, har Haas F1 Team stadig en dansker ansat. 45-årige Jesper Carlsen, der de seneste år har været Magnussens ’Relation Manager’, er fortsat i teamet, hvor han primært skal tage sig af den russiske kører Nikita Mazepin.

Carlsen er dog ikke ansat som ’barnepige for problembarnet’. Russeren har undervejs til Formel 1 fået et ry som ballademager både på og udenfor banen, men han har ifølge Carlsen lært af sine fejl.

»Nikita er faktisk en rigtig god fyr,« insisterer Carlsen.

»Og en hurtig racerkører. Man vinder ikke løb i Formel 2, hvis man ikke er god, og Nikita vandt to løb sidste år og blev nummer fem i mesterskabet.«

Jesper Carlsen og Kevin Magnussen har arbejdet sammen siden Magnussen rykkede op i Formel Ford i 2008. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jesper Carlsen og Kevin Magnussen har arbejdet sammen siden Magnussen rykkede op i Formel Ford i 2008. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg er heller ikke Nikitas personlige assistent – sådan en har han allerede. Mit job er at være bindeled mellem Nikita og teamchef Guenther Steiner. Jeg fik i årene med Kevin et godt forhold til Guenther, og da han så spurgte, om jeg var interesseret i at blive i teamet, spurgte jeg først Kevin. Han syntes, det var en god idé, og så slog jeg til. Jeg skal også tage mig af teamets gæster, når de efter coronapandemien igen får adgang til paddocken,« fortæller Carlsen.

»Jeg arbejder stadig med Kevin, men han har relativt få løb i år i IMSA-serien, og samtidig er det en stor del af mit job at tage mig af Kevins gæster – og dem er der ikke mange af i disse corona-tider. Min aftale med Haas gælder foreløbig for denne sæson, og så må vi se, hvad der sker. Jeg kan sagtens forestille mig, at jeg får mere travlt med Kevin, når han næste år skal køre for Peugeot i VM-serien for sportsvogne.«

Jesper Carlsen var lige efter årtusindeskiftet selv en lovende racerkører, og nåede helt op til Formel 3, inden pengene slap op. Forinden havde han kørt en sæson i Porsche Supercup, der også dengang, som nu var et fast punkt i Formel 1-grandprix´ernes support-program.

Jesper Carlsen er tidligere racerkører, og var blandt andet med i Formel 1´s faste support-klasse Porsche Supercup Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jesper Carlsen er tidligere racerkører, og var blandt andet med i Formel 1´s faste support-klasse Porsche Supercup Foto: Grand Prix Photo

Senere stod han bag det danske Formel Ford-team, hvor Kevin Magnussen i 2008 tilbragte sin første sæson efter gokart.

»Jeg var med, da Kevin startede rejsen mod Formel 1, og jeg var med, da han stoppede i Formel 1 – vi kan åbenbart ikke undvære hinanden,« siger Carlsen med et smil.

»Men da Kevin stoppede hos Haas, syntes jeg ikke, at jeg var færdig med Formel 1. Ikke mindst fordi 2020 på så mange måder var en underlig sæson. Der var selvfølgelig coronaen, men der var også en presset stemning i teamet. Det blev mere og mere tydeligt, at de havde brug for store sponsorer – hvis ikke Mick Schumacher og Nikita Mazepin var kommet med hver deres pose penge, tror jeg ikke teamet havde overlevet.«

Jesper Carlsen i paddocken ved Formel 1-premieren 2021 i Bahrain i weekenden. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jesper Carlsen i paddocken ved Formel 1-premieren 2021 i Bahrain i weekenden. Foto: Grand Prix Photo

Haas-teamets pressede økonomi betyder også, at man ikke udvikler bilerne..

»På en måde er jeg glad for, at Kevin ikke sidder i en af bilerne i år, for det er tydeligt, at man nu satser målrettet på 2022. Her kommer der et helt nyt reglement, og så tror man på, at man kan levere på samme niveau som i 2018, hvor Haas med Kevin og Romain Grosjean blev nummer fem i konstruktør-VM,« siger Carlsen.