Efter syv VM-titler i træk er Mercedes med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas de naturlige favoritter i Formel 1-VM 2021. Men verdensmestrene imponerede ikke under vintertesten, og selvom Mercedes ofte underspiller sine kort op til sæsonstarten, tror jeg, de kommer under øget pres i år.

Red Bull med Max Verstappen og Sergio Perez ser ud til at blive Mercedes' førsteudfordrer. Deres 2021-model imponerede under vintertesten, og motorleverandør Honda, der stopper i Formel efter denne sæson, vil slutte med manér.

I stedet for at drosle ned har japanerne skruet op for udviklingen af deres motor, og det er dårligt nyt for Mercedes. Perez vil sætte Verstappen under større pres end hans tidligere teamkammerater, men det tror jeg kun vil gøre hollænderen endnu hurtigere.

Red Bulls juniorteam Alpha Tauri har med Pierre Gasly og Yuki Tsunoda to af de mest spændende talenter i feltet. Læg dertil den forbedrede Honda-motor og et tættere samarbejde med moderteamet, og Alpha Tauri bliver en af sæsonens største overraskelser.

Charles Leclerc (t.v.) og Carlos Sainz Jr vil profitere af en forbedret Ferrari-motor. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Charles Leclerc (t.v.) og Carlos Sainz Jr vil profitere af en forbedret Ferrari-motor. Foto: Grand Prix Photo

Efter den katastrofale 2020-sæson har Ferrari forbedret deres motor markant, men det er næppe nok til at slå Mercedes og Red Bull.

Den Stejlende Hingst er stadig i gang med en genopbygningsfase, og først næste år kan de være med i VM-kampen. Carlos Sainz Jr afløser Sebastian Vettel som Charles Leclercs teamkammerat, og det vil i det mindste sørge for en bedre stemning i teamet.

Renault har ændret navn til Alpine og skiftet Daniel Ricciardo ud med Fernando Alonso.

Den spanske veteran har været ude af Formel 1 i to år, og andre comeback fra aldrende verdensmestre (Michael Schumacher, Nigel Mansell) har ikke været nogen succes. Hans duel med teamkammerat Esteban Ocon bliver interessant, for den unge franskmands karriere kan næppe holde til et nederlag til gammelfar.

Esteban Ocon (t.v.) må ikke tabe den interne Alpine-duel til veteranen Fernando Alonso. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Esteban Ocon (t.v.) må ikke tabe den interne Alpine-duel til veteranen Fernando Alonso. Foto: Grand Prix Photo

McLaren er det eneste team, der har skiftet motor, og en Mercedes i stedet for en Renault er et skridt i den gode retning. Med Daniel Ricciardo som ny førstekører tror jeg, det gamle storhold vil tage endnu et skridt på rejsen tilbage mod toppen.

Hos Aston Martin (tidligere Racing Point) skal Sebastian Vettel forsøge at genoplive en hensygnende Formel 1-karriere. Han forlod Red Bull efter at have fået bank af teamkammerat Daniel Ricciardo, og han blev frosset ud af Ferrari af den unge, fremadstormende Charles Leclerc.

I år må Vettel ikke tabe til sin Aston Martin-makker Lance Stroll – men det bliver en hård kamp for tyskeren, for det er Strolls far Lawrence, der ejer teamet.

Og så er der Haas. Det er nu tydeligt, at den sensationelle femteplads i VM 2018 var en gigantisk overpræstation udløst af en Kevin Magnussen i topform og et par konkurrenter, der underpræsterede. Nu befinder Haas sig der, hvor feltets mindste team hører hjemme, og med to rookies og den mest underudviklede bil vil alt andet end en sidsteplads overraske.

Williams og Alfa Romeo fortsætter med henholdsvis George Russell/Nicolas Latifi og Kimi Raikkonen/Antonio Giovinazzi og bliver Haas' konkurrenter i kampen om at undgå sidstepladsen.