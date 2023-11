'Og prisen for sæsonens sødeste øjeblik går til... Laura Magnussen.'

Sådan lyder det på Formel 1-holdet Haas' X-profil. Og man forstår godt hvorfor.

Kevin Magnussens hold har nemlig den en video af hans datter, Laura, der gør sin far klar forud for lørdagens kvalifikation i Abu Dhabi.

Her hjælper hun Kevin Magnussen med at få handskerne på og lukket hjelmen. Se videoen nederst i artiklen.

Et øjeblik, man kun kan trække på smilebåndene af.

'Stort. Det skader aldrig at sætte farten ned og involvere familien. Flot arbejde Kevin Magnussen og team,' lyder det blandt andet fra en X-bruger.

'Det bedste højdepunkt i hele 2023-sæsonen,' skriver en anden.

Men trods hjælpen fra Laura, gik det ikke helt som håbet for Kevin Magnussen i kvalifikationen.

Danskeren endte nemlig som nummer 17, og er dermed langt nede i startrækkerne, når sæsonens sidste grandprix køres søndag.

Magnussen ligger individuelt på 19.-pladsen af de 22 kørere, der har været i aktion i år.

Det er ikke første gang, at Laura Magnusen stjæler overskrifterne.

